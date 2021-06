Avocatul Romprest, Iancu Toader, o dă de gol pe Clotilde Armand: Stă 5-10 minute și pleacă

Avocatul societății Romprest, Iancu Toader, a declarat, în urma intervențiilor lui Clotilde Armand de luni seară, de la TVR1, că 'este aceeași placă a dezinformării și a prezentării unei situații nereale, atât din punctul de vedere al situației prestatorului, al raportului contractual, a realității contractului și a prestațiilor pe care acesta le-a executat, cât mai ales cu privire la afirmațiile făcute de doamna primar.'

'Nu știu, cred că în continuare este în campanie electorală. Îmi cer scuze, dar am fost prezent în ședința de Consiliu Local, la un ultim grup de lucru în cadrul Consiliului Local, unde s-au întâlnit consilierii să discute această problemă și unde doamna primar nu stă decât 5-10 minute și pleacă. Nu s-a înaintat nicio soluție.', a spus el.

Întrebat care este punctul de vedere al societății Romprest de către moderatorul Marian Voicu, avocatul Iancu Toader a răspuns că 'societatea este cea care a venit în întâmpinarea acestei autorități contractante, a venit cu propuneri în urma unei Comisii de mediere care a fost, efectiv, călcată în picioare. Nici până acum nu există un rezultat al acestei Comisii de mediere și am venit cu propuneri.'

Propunerile Romprest. Avocat: Armand nu înțelege că suntem într-un stat de drept

'Am propus la a renunța la o parte din creanțe; am venit cu propuneri de eșalonare acceptate inițial în această comisie; cu soluții financiare venind de la faptul că există contracte cu agenți economici foarte puține, față de cei 30.000 de agenți economici, sunt doar 5.000; am venit cu eșalonarea acestor sume; am venit cu reduceri de frecvențe - toate aceste chestiuni au fost puse în discuție.', a dezvăluit Iancu Toader.

'Singura problemă pe care o are doamna primar este aceea că dânsa nu înțelege că suntem într-un stat de drept. Există un contract, există facturi istorice, facturi pe perioadă.', a mai precizat el.

Avocatul Iancu Toader a subliniat că Romprest este de acord cu orice, 'în condițiile în care suntem plătiți pentru ce s-a prestat.'

Iancu Toader, reacție vizavi de afirmația 'Tarifele Romprest, de 10-18 ori mai mari ca la Oradea sau Cluj'

Vizavi de afirmația că tarifele practicate de Romprest sunt de 10-18 ori mai mari ca la Oradea sau Cluj, avocatul a spus că 'nu se cunoaște conținutul contractului prezent, natura activității', făcând referire la Clotilde Armand.

'În toate ședințele de la Consiliu am venit cu documente în care am arătat că specificitatea activității din Sectorul 1 este cu totul alta. (...) Contractul este public, facturile neachitate sunt pe site-ul companiei.', a mai spus el.

'Ne pare rău că am câștigat o licitație, că am făcut o muncă perfectă într-un Sector. Nu știu pentru cine se pregătește această debarcare, dar cât timp suntem într-un stat de drept și nicio instanță nu a invalidat un contract, o clauză, o factură, trebuie să plătești. Este rolul justiției, de ce să induci în eroare?', a încheiat avocatul.