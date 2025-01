Avertismentul lui Titi Aur privind practica periculoasă a șoferilor pe timp de iarnă: Când se întâmplă, nu e deloc plăcut! / video

Întrebat cum pregătim mașina, ce trebuie să știm înainte să plecăm la drum în perioada iernii, Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a spus că riscul de accidente crește semnificativ din cauza condițiilor dificile. Vizibilitatea este redusă din cauza geamurilor aburite, zăpezii, ploii sau ceții, iar întunericul se lasă mai devreme. El a subliniat importanța adaptării stilului de conducere, verificarea și curățarea completă a geamurilor, oglinzilor și farurilor pentru a asigura o bună vizibilitate.

„Trebuie să înțelegem că iarna toate condițiile sunt de a fi predispuși accidentului mai mult pentru că pietonii sunt cu căciula în cap, cu gluga, mai înfrigurați, vor să ajungă repede, nu prea au chef să se uite prea mult stânga-dreapta. Noi avem vizibilitate mai mică pentru că geamurile pot fi aburite sau nu, poate fi zăpadă, poate fi ploaia de pe geam, plus că vizibilitatea e mai mică, e mai întunecat, se întunecă mai repede, vizibilitatea nu mai e de zeci sau de sute de kilometri, poate fi foarte mică, câteodată chiar foarte, foarte mică, dacă e ceață. Perioada în care circulăm pe întuneric, este mai mare.

Iarna riscul de accidente este mai mare, nu neapărat de accidente foarte grave, pentru că vara la viteze mari sunt cele mai groaznice accidente, în schimb riscul de tamponare, sau de avarie relativ mică. Când vorbim de mașină, versus persoană, aia nu mai e mică, e oricum gravă, în sensul că lovești un pieton.", a spus Titi Aur.

„Iarna, riscul de accident este mai mare!"

Titi Aur a avertizat că, iarna, riscul de accidente crește semnificativ, iar mulți șoferi neglijează pregătirea corectă a mașinii. Graba și frigul îi determină pe unii să plece la drum fără să deszăpezească sau să dezaburească complet geamurile și oglinzile. Această practică este periculoasă, deoarece reduce vizibilitatea și crește riscul de incidente, care, chiar dacă sunt rare, pot avea consecințe grave.

„Iarna trebuie să avem grijă că riscul de accident este mai mare. Noi ieșim din casă, din bloc, mai înfrigurați, suntem tentați să ne urcăm în mașină și nu mai stăm să o deszăpezim, nu mai stăm să o dezaburim, facem așa puțin, zgâriem puțin gheața pe geam și „lasă că se dezgheață ea".

Este o practică periculoasă pentru că nu ți-ai dezghețat oglinzile, ești tentat să te strecori cumva și, de cele mai multe ori, îți iese și nu se întâmplă nimic, dar și când se întâmplă, nu e deloc plăcut.", a spus Titi Aur.

„Cu cât plecăm de pe un loc mai uscat, cu atât pericolul e mai mare!"

Instructorul recomandă curățarea completă a geamurilor, oglinzilor și farurilor pentru vizibilitate maximă și adaptarea stilului de conducere la condițiile de iarnă. El a subliniat importanța testării aderenței înainte de plecare, mai ales pe gheață sau zăpadă, deoarece reflexele obișnuite de condus pe uscat pot fi ineficiente pe suprafețe alunecoase.

„Trebuie să ne luăm acele măsuri, să ne îmbărbătăm să curățim bine geamuri, oglinzi, faruri, stopuri, ca să fim vizibili – să vedem și noi, dar să ne vadă și alții. Să adaptăm tot stilul de conducere la această circulație mai periculoasă, mai alunecoasă, mai fără vizibilitate, să testăm de fiecare dată când plecăm din curte, când e gheață, zăpadă, polei, să testăm aderența din curte, din parcare, din garaj.

Cu cât plecăm de pe un loc mai uscat - în sensul că am mașina la un subsol, o parcare sau în garaj - cu atât pericolul e mai mare, pentru că dacă sunt cu mașina în parcare, când plec de pe loc începe să patineze, vrând-nevrând, intru în ritm. Când plec de pe uscat și mai ales când am circulat până când am parcat mașina, până înainte de a fi zăpada, gheața, poleiul pe uscat, setările noastre, cele inconștiente, sunt de mers pe aderență bună, adică undeva în subconștient este că trag de volan și mașina virează, pun piciorul pe frână și mașina se oprește. Ce să vezi? Dacă e polei, gheață, zăpadă, nu se întâmplă asta. De fapt, se întâmplă, dar mult mai greu.”, a spus Titi Aur la emisiunea DC Conducem, de pe pe DC News, DC News TV şi DC Sport.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News