Averile colosale ale judecătorilor CCR. Terenuri, apartamente, case de vacanță, bijuterii și obiecte de artă, dar și multe datorii

DC News a scormonit puțin prin site-urile Agenției Naționale de Integritate și ale Curții Constituționale și a găsit câteva informații cel puțin interesante legate de declarațiile de avere și de interese ale membrilor CCR: împrumuturi contractate de la 5 persoane fizice diferite în același an, totalizând 150.000 EUR, multe terenuri, obiecte de artă/tablouri în valoare de 60.000 EUR, bijuterii... și lista nu se oprește aici.

Amintim că, potrivit Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative (M.Of. nr. 621 din 02.09.2010), judecătorii Curţii Constituţionale, printre alte categorii de persoane prevăzute expres în lege, au obligaţia declarării averii şi a intereselor.

De asemenea, potrivit art. 28 din legea amintită, "Fapta persoanelor care, cu intenţie, depun declaraţii de avere sau declaraţii de interese care nu corespund adevărului constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal".

Declarațiile de avere integrale, pentru toți judecătorii CCR, pot fi consultate la finalul articolului.

I. Marian Enache



1. Potrivit site-ului ANI, judecătorul Marian Enache, Președintele Curții Constituționale a României, și-a completat declarațiile de interese și declarațiile de avere la data de 15.06.2024.

Venitul anual încasat de către judecătorul Marian Enache din salariu este de 473.298 RON. Acesta mai încasează, de asemenea, venituri anuale din pensie de 679.800 RON și o "indemnizație limită de vârstă pentru 10 luni încasată în 2023" de 82.890 RON.

2. În declarația de avere a judecătorului Marian Enache mai găsim, de pildă, 2 imobile (apartamente) în Iași.

3. Apoi mai găsim și 6 terenuri, în Prahova sau Ilfov.

4. La capitolul "active financiare", observăm mai multe conturi în RON/EUR, ale sale sau ale soției. Valoarea totală a activelor financiare prezentate la acest capitol este de 1.814.553,1714 RON.

II. Livia-Doina Stanciu



1. Potrivit site-ului ANI, judecătoarea Livia Stanciu, membru al Curții Constituționale a României, și-a completat declarațiile de interese și declarațiile de avere la data de 12.06.2024.

2. Venitul anual încasat de către judecătoarea Livia Stanciu din salariu este de 420.417 RON.

3. La capitolul active financiare, judecătoarea Livia Stanciu stă destul de bine: 1.871.933,69 RON. Există o mențiune la "venituri din pensii", anume că cei 1.813.837 RON încasați reprezintă "PENSII SI DIFERENTE RESTANTE DREPTURI PENSIE PT PERIOADA 1.01.2018-31.12.2023 SI CARE SE REGASESC IN DEPOZITUL BANCAR" (sic!).

4. Judecătoarea Livia Stanciu nu deține bunuri imobile. Are în proprietate un singur apartament, în Galați.

III. Varga Attila

1. Potrivit site-ului ANI, judecătorul Varga Attila, membru al Curții Constituționale a României, și-a completat declarațiile de interese și declarațiile de avere la data de 13.06.2024.

2. Din salarii, judecătorul Varga Attila încasează, anual, 420.417 RON. De asemenea, din "pensia de serviciu", potrivit declarației, domnul judecător mai încasează, anual, 443.600 RON.

Judecătorul are și "Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro" în valoare de 60.000 EUR, respectiv "obiecte de artă, tablouri".

3. În cazul activelor financiare, judecătorul Varga Attila are 3 conturi deschise în RON, totalizând 765.000 RON.

4. Judecătorul Varga Atilla are în proprietate (cotă-parte sau 100%) 2 clădiri - o casă de locuit și o casă de vacanță.

3. De asemenea, judecătorul Varga Atilla mai deține, în cotă-parte sau 100%, 3 terenuri agricole în Satu Mare.

IV. Elena-Simina Tănăsescu



1. Potrivit site-ului ANI, judecătoarea Simina Tănăsescu, membru al Curții Constituționale a României, și-a completat declarația de interese la data de 30.05.2024 și declarația de avere la data de 06.06.2024. Judecătoarea Simina Tănăsescu este singura care are atașat și un CV, în format ce poate fi descărcat, pe site-ul CCR.

2. Din salarii, anual, judecătoarea Simina Tănăsescu încasează 420.609 RON de la Curtea Constituțională și 146.932 RON de la Universitatea din București. Deține "Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro" în valoare de 7.000 EUR, sub formă de "bijuterii".



3. Deține un teren agricol în Dâmbovița. Mai are în proprietate (cotă-parte sau 100%) 3 apartamente (în București sau Galați).

4. La capitolul active financiare, judecătoarea Simina Tănăsescu are deschise, sub formă de "conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit", active de 1.096.755,87 RON.

V. Cristian Deliorga



1. Potrivit site-ului ANI, judecătorul Cristian Deliorga, membru al Curții Constituționale a României, și-a completat declarațiile de interese și declarațiile de avere la data de 11.06.2024.

2. Din salarii anuale, judecătorul Cristian Deliorga câștigă 480.679 RON, de la Curtea Constituțională a României (drepturi salariale) și 20.153 RON, de la Curtea de Apel Constanța (drepturi salariale restante). Din pensii și sume restante, anual, domnul judecător Cristian Deliorga câștigă 825.967 RON.

3. Judecătorul Cristian Deliorga are active financiare în valoare de 1.148.980,34 RON. Menționăm că la această sumă am adunat toate cele 3 conturi în active financiare deținute la Banca Comercială Română, în valoare de 108.742 RON fiecare.

4. La capitolul bunuri imobile, judecătorul Cristian Deliorga are 1 teren agricol dobândit prin moștenire. De asemenea, deține, în cotă-parte (50%), 2 apartamente în Constanța.

VI. Gheorghe Stan

1. Potrivit site-ului ANI, judecătorul Gheorghe Stan, membru al Curții Constituționale a României, și-a completat declarațiile de interese și declarațiile de avere la data de 13.06.2024.

2. Poate cel mai interesant lucru din declarația de avere a judecătorului Curții Constituționale Gheorghe Stan este că, în 2024, a contractat 5 împrumuturi de la 5 persoane fizice diferite, totalizând 150.000 EUR.

3. Judecătorul Gheorghe Stan încasează, anual, din drepturi salariale, 473.540 RON, din "compensare concediu de odihna neefectuat in 2022" 59.283 RON de la Curtea Constituțională și 6.533 RON "diferențe drepturi salariale" de la Inspecția Judiciară, București. De asemenea, din pensia de serviciu, mai încasează 287.572 RON, din "diferențe restante pensie de serviciu pentru perioada mai-august 2023" 67.060 RON și din "pensie privata pilonul II" 19.8937 RON.

4. Judecătorul Gheorghe Stan are un "depozit bancar sau echivalente" în valoare de 76.989 RON.

5. Judecătorul Gheorghe Stan deține, în cotă-parte de 1/2, un apartament în Spania.

VII. Mihaela Ciochină



1. Potrivit site-ului ANI, judecătoarea Mihaela Ciochină, membru al Curții Constituționale a României, și-a completat declarațiile de interese și declarațiile de avere la data de 12.06.2024. Judecătoarea Mihaela Ciochină este, alături de judecătorul Dimitrie-Bogdan Licu, judecător fără pagină proprie în site-ul CCR. Adică, atunci când trecem cursorul peste numele domniei sale, nu vom vedea o pagină proprie cu informații, CV etc., cum au ceilalți membri CCR.

2. Din salarii, judecătoarea Mihaela Ciochină obține 413.745 RON anual, din pensii 417.000 RON, anual și din "diferențe restanțe drepturi pensie pentru perioada septembrie 2022-octombrie 2023" alți 180.000 RON.

3. Nu are deschise conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv carduri de credit peste 5.000 euro.

4. Are datorii la Raiffeisen Bank de 140.000 RON, la ING Bank de 55.000 RON și la BCR de 65.000 RON.

VIII. Laura-Iuliana Scântei

1. Potrivit site-ului ANI, judecătoarea Laura-Iuliana Scântei, membru al Curții Constituționale a României, și-a completat declarațiile de interese și declarațiile de avere la data de 05.06.2024.

2. Din salarii, judecătoarea Laura-Iuliana Scântei obține 413.745 RON anual, iar din alte surse, respectiv "Rambursare partiala in 2023 a imprumuturilor de asociat acordate in nume personal in 2021 conform Contract nr. 21 din 24.05.2022 si Act aditional nr. 1 din 25.05.2023", încă 470.000 RON (sursa venitului: SPN IULIA SCANTEI SI ASOCIATII)

3. Judecătoarea Laura-Iuliana Scântei deține 2 terenuri, în cotă-parte de 100%, în București. Mai deține și 4 apartamente, în cotă de 100%, în București sau Iași, dobândite prin contract de donație sau de vânzare-cumpărare.

4. De asemenea, la capitolul active financiare, judecătoarea Laura-Iuliana Scântei totalizează, în conturi, 367.269,29 RON.



IX. Dimitrie-Bogdan Licu

1. Potrivit site-ului ANI, judecătorul Dimitrie-Bogdan Licu, membru al Curții Constituționale a României, și-a completat declarațiile de interese și declarațiile de avere la data de 05.06.2024. Judecătorul Dimitrie-Bogdan Licu este, alături de judecătoarea Mihaela Ciochină, judecător fără pagină proprie în site-ul CCR. Adică, atunci când trecem cursorul peste numele domniei sale, nu vom vedea o pagină proprie cu informații, CV etc., cum au ceilalți membri CCR.

2. Judecătorul Dimitrie-Bogdan Licu încasează, anual, de la Curtea Constituțională, 413.745 RON. De asemenea, mai încasează, de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, 36.499 RON, cu titlul de "restanțe salariale ". Mai încasează, din pensii, 383.000 RON anual.

3. Judecătorul Dimitrie-Bogdan Licu deține 2 terenuri, în cotă-parte de 50%, în Ilfov și Călărași. De asemenea, deține, tot în cotă-parte de 50%, 3 apartamente și o casă de locuit.

4. Judecătorul Dimitrie-Bogdan Licu are active financiare în valoare totală de 2.119.950,65 RON.

Cursul valutar BNR EUR/RON la momentul calculului a fost 4,97 RON. Cursul valutar BNR USD/RON la momentul calculului a fost 4,52 RON. Cursul valutar BNR CHF/RON la momentul calculului a fost 5,29 RON.

