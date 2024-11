Avem cele mai mari prețuri la energie din Europa: Germanii plătesc mai puțin de jumătate decât românii. Vișan, director din Transelectrica, dă cărțile pe față: Să vă citesc o cifră

”Eu cred că, în momentul ăsta... - să fim foarte cinstiți. Să vă citesc o cifră: în timp ce vorbim, România importă 1443 de megawați. De luni se zile se întâmplă acest lucru. Răspunsul dacă România poate deveni un hub energetic vi-l dați dvs. singuri în momentul acesta. Țara noastră are, însă, resurse naturale, expertiză tehnică și industrială și suntem integrați în piețele europene. Ceva premise avem” o spune direct George Vișan, director în Transelectrica, prezent la dezbaterea ”Energy Forum”.

El a continuat, pe un ton și mai tranșant: ”Atât timp cât nu suntem capabili să ne asigurăm propriul consum din energie produsă în România, avem o mare problemă. Problema este economică, de aceea prețurile sunt cele mai mari din Europa, în mod constant, în perioada de criză. Am arătat cu degetul spre blocajele din Ungaria și Austria, dar ar trebui să le vedem în primul rând la noi”.

”Am instalat sute de megawați anul acesta. Germania a instalat mii”

Referindu-se la investiții, George Vișan, director al Direcției Piețe de Energie din Transelectrica, a afirmat: ”Planul pe investiții pe 10 ani al Transelectrica, teoretic, asigură eliminarea congestiilor structurale. De aceea, nu sunt de acord, în principiu, că din cauza rețelelor de transport și distribuție nu avem producție. Nu avem producție, pentru că nu am instalat, să fie clar! Vă spun cu părere de rău că am instalat, anul acesta, câteva sute de megawați. Germania instalează mii, multe mii de megawați din regenerabile, normal că nu poți face față. Am închis industria de cărbune. Germania și Polonia o vor închide în 2049. Nu am terminat proiecte de producție, de construire de 7 - 8 ani. Cum putem să ne închipuim noi că putem fi un hub energetic?” a ridicat problema George Vișan, în a XII-a Ediție a Energy Forum: ”2025-anul marilor provocări. Deciziile care ar putea pune frână marilor proiecte de investiții”, organizată de DCMedia Group, trust media din care fac parte DC News, DC Business, DC Medical, Știri Diaspora, Defense Romania, Spectacola, Astrosens, Părinți și Pitici, DC Sport, DCNewsTV și RadioDCNews.

”Ar trebui să ne îngrijoreze pe toți situația în care ne aflăm, faptul că devenim necompetitivi din cauza prețurilor la energie electrică. Germania, astăzi, ieri, în timp ce vorbim, are 40% din prețul pe care-l avem noi. Nu mai vorbim despre Franța. Cum rezolvăm problema? Punând în funcțiune capacități de producție” atrage atenția George Vișan.

Vezi mai mult în cadrul dezbaterii:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News