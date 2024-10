Augustin Zegrean, după a doua respingere a Dianei Șoșoacă: BEC-ul nu mai putea să treacă peste decizia Curții

Citește și: Candidatura Dianei Șoșoacă, respinsă din nou. Decizia BEC

Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale a României, a intervenit telefonic pe subiectul Dianei Șoșoacă (S.O.S. România), căreia i-a fost respinsă și a doua candidatură la alegerile prezidențiale din noiembrie.

Întrebat dacă are CCR dreptul că analizeze ”pe fond” candidatura și programul politic al unui politician, Zegrean a afirmat că ”nu am întâlnit astfel de situații, iar Constituția nu dispune nimic în privința aceasta, nici legea de organizare a Curții. În ce privește această respingere sau invallidare a candidaturii dnei Șoșoacă, Curtea nu poate să aibă în vedere decât dispozițiile din Constituție, pentru că scrie în art. 37 din Constituție care sunt condițiile care trebuie îndeplinite de o persoană ca să poată candida. Se face trimitere la art. 16 unde spune că demnitățile publice se pot ocupa de persoane având cetățenia română și domiciliul în România, art. 36, care vorbește de dreptul la vot, pentru că numai cetățenii care au drept la vot au dreptul de a fi aleși. Și apoi se vorbește de vârsta de 18 ani la care cetățeanul poate să voteze. Și mai este o interdicție, prevăzută în art. 40, unde ne spune cine nu poate să facă parte din partide politice. Între acestea se numără judecătorii Curții Constituționale, Avocatul Poporului, magistrații, polițiștii, militarii și alte categorii de funcționari. Dacă aceste condiții sunt îndeplinite nu i se poate interzice să candideze, decât dacă se găsesc alte condiții neîmplinite, prin diverse legi.

Legea electorală vorbește despre ce trebuie să conțină dosarul de candidatură, toate documentele care trebuie depuse acolo și se pare că doamna ar fi îndeplinit aceste condiții, pentru că altfel nu ar fi trecut de verificarea de la BEC. Nu i s-a fi reproșat că nu a adus semnături sau că semnăturile au fost false. Dacă lucrul acesta ar fi existat se oprea la BEC și nu mergea mai departe sau dacă remedia până ieri (n.r. pe 5 octombrie, la ora 24.00 a fost termenul limită de depunere a candidaturilor) putea să continue.

Nu știu la ce se vor opri judecătorii CCR, firește că trebuie să justifice această decizie, este prima dată când se dă o astfel de decizie. S-au mai dat decizii de respingere a candidaturii, dar au fost date de BEC, au fost contestate la CCR, iar aceasta a menținut hotărârea BEC. De data asta lucrurile sunt altfel, au trecut de BEC și Curtea a fost cea care a spus că nu au fost îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Va fi destul de complicat să motiveze Curtea pe așa de puține texte constituționale, pentru că nu au ce căuta în altă parte. BEC-ul nu mai putea să treacă peste decizia Curții, deși nu este publicată în Monitorul Oficial”, a explicat Augustin Zegrean la Digi 24.

Una dintre cele două sesizările făcute asupra candidaturii Dianei Șoșoacă ar fi avut legătură cu faptul că aceasta nu poate respecta Constituția României sau că declarații și acțiunile sale ar pune în pericol ordinea constituțională din România.

Zegrean: În Constituția României nu este interzis să mergi la Ambasada Rusiei

În acest sens, Liliana Ruse, realizatoarea emisiunii Briefing, l-a întrebat pe fostul președinte al CCR, dacă instituția se putea pronunța pe fondul acuzațiilor aduse candidatei S.O.S. România la președinție.

”Până nu a fost condamnată pentru ele, nu. (...) Ar fi trebuit să exuste hotărâri judecătorești prin care să constate că a încălcat Constituția. Faptul că i se reproșează acolo că a fost la Ambasada Rusiei, atunci toți care merg la ambasadă ar trebui să aibă interdicția asta, pentru că sunt și alții care merg. În Constituția României nu este interzis să mergi la Ambasada Rusiei, și nici în alte legi, cum nu este interzis nici să frecventezi alte instituții sau ambasade străine”, a mai spus Zegrean.

În ceea ce privesc speculațiile că judecătorii CCR ar fi primit informări de la Serviciile Secrete, iar deciziile ar fi fost luare în baza lor, fostul președinte al CCR a afirmat că ”nu. Vă spun absolut sigur, cu mâna pe inimă, am fost 9 ani acolo. Nu am primit nicio informare de la vreun Serviciu Secret. ba din contră, nu ni s-au dat când am cerut de la anumite instituții”.

Legat de posibilitatea ca partidul Dianei Șoșoacă să primească interzis la alegerile viitoare, Zegrean a subliniat că ”mi-e greu să cred asta pentru că în urmă cu șase luni i s-a aprobat să candideze la alegerile locale și la alegerile europarlamentare. Și chiar au câștigat câteva locuri. Nu cred, numai dacă știu ei lucruri pe care noi nu le știm noi și care s-ar fi petrecut în cele cinci luni”, a concluzionat Augustin Zegrean.

