Augustin Zainea vorbește despre succesul pe care îl are de doi ani pe TikTok: Încă mă mai rușinez / video

Augustin Zainea, un TikToker renumit, a răspuns întrebărilor Alexandrei Dumitru în cadrul emisiunii "Oracolul Vedetelor" de pe Spectacola.ro. Acesta a povestit despre startul pe care l-a avut chiar în pandemia de COVID-19 dar și care a fost scopul inițial al conținutului său.

"Nu am avut neapărat un scop, la momentul respectiv a fost plictiseala. Ușor, ușor, când am văzut că lucrurile prind contur, mi-am amintit de perioada în care făceam actorie și am zis că, dacă tot nu am mai făcut asta de mult, să mă axez pe partea astea de conținut pentru TikTok. Am sperat că acest lucru o să-mi umple acel gol al actoriei.

La început a fost ciudat, pentru că am trecut de la o persoană care era un străin pentru oameni, la o persoană cunoscută. Lumea a început să mă oprească pe stradă, să vorbească cu mine, să-mi spună lucruri frumoase. Un lucru ciudat pentru mine la acea vreme. Chiar și acum, după doi ani, încă mă mai "rușinez" când se întâmplă asta. Nu mă simt neapărat confortabil, dar îmi place", mărturisește Augustin Zainea.

Alexandra Dumitru: "Spui că te rușinezi, dar în videoclipurile tale ai o tentă de a satiriza anumite comportamente umane. Cum alegi subiectul și categoriile de persoane pe care să le satirizezi?"

"Depinde, în funcție de contactul pe care îl iau în ziua respectivă cu o anumită tipologie de oameni. În zilele în care mă întâlnesc cu mama mea, de exemplu, știu clar că o să am content pentru cel puțin o săptămână - două. În zilele în care mă întâlnesc cu prietenii, se întâmplă cam la fel, deci depinde de persoanele cu care intru în contact în acea zi." spune Augustin.

Legat de modul în care își gestionează succesul, acesta a mărturisit că este destul de des copleșit și că deseori ar dori să se retragă într-un loc mai liniștit - dacă asta s-ar întâmpla la un festival, exemplifică el. "Pe TikTok pare că îmi place atenția, însă în viața de zi cu zi nu este chiar așa. Îmi place să fiu retras, însă nu mă plâng de atenția pe care o primesc din partea oamenilor”.

Influencerul nu crede în perfecțiune, o spune chiar el: "Mi se pare așa, un fel de science-fiction, fiecare om ar trebui să fie exact așa cum este. Mi-am bazat videoclipurile și comunitatea de oameni pe simplitate. Oameni simpli, oameni care nu au nevoie să fie falși pentru a se face plăcuți". Augustin este de părere că dacă este apreciat așa cum este - e bine, dacă nu, el nu se schimbă.

