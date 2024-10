Atac terorist în apropiere de Ankara. Mai multe persoane au fost rănite și ucise, potrivit ministrului turc de interne

Ministrul de Interne al Turciei, Ali Yerlikaya, a declarat că un atac asupra sediului Companiei Aerospațiale și de Apărare TUSAS a ucis și rănit mai multe persoane.

„Un atac terorist a fost comis împotriva Turkish Aerospace Industries... Din păcate, avem martiri și persoane rănite,” a scris Yerlikaya pe X, după ce mass-media locală a raportat o explozie și focuri de armă în afara locației aflate la aproximativ 40 de kilometri de Ankara.

Ministrul nu a oferit detalii suplimentare despre atac.

Televiziunea HaberTurk a spus că explozia ar fi putut fi cauzată de un atentator sinucigaș. Relatările din presă au indicat că, după explozie, s-au auzit focuri de armă în complex.

Forțele de securitate, ambulanțele și pompierii au fost trimiși la fața locului, a raportat televiziunea NTV. Angajații companiei au fost duși într-o zonă sigură, a relatat HaberTurk.

TUSAS este una dintre cele mai importante companii de apărare și aviație din Turcia. Printre altele, produce KAAN, primul avion de luptă național al țării, potrivit France24.com.

