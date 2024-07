Atac rusesc cu drone asupra orașului Ismail: Infrastructură portuară și clădiri rezidențiale avariate /video

Atacul a avariat mai multe clădiri din port, provocând un incendiu, şi trei camioane, a declarat Oleh Kiper, guvernatorul regiunii Odesa. O clădire rezidenţială cu cinci etaje a fost avariată în timpul atacurilor, care i-au distrus ferestrele, scările şi o parte din faţadă, au declarat oficialii.

Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 17 din cele 23 de drone care au fost lansate de pe teritoriul rus şi din peninsula ocupată Crimeea, pe care Moscova a confiscat-o şi anexat-o în 2014, au informat forţele aeriene.



Majoritatea dronelor au fost doborâte deasupra regiunii sudice Odesa, au precizat acestea. "Inamicul a atacat regiunile sudice cu drone de atac. Infrastructura portuară a fost din nou lor țintă", a transmis comandamentul militar sudic pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Ismail, Ukraine is under attack now by Russia. A residential building has been hit as well as the local port.



