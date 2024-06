Astrograma AUR. Daniela Simulescu, despre alegerile din 2024: O să sune foarte ciudat ce spun / video

Pentru a realiza aceste astrograme, Daniela Simulescu a folosit data de înființare a partidelor politice analizate. În cazul de față, vorbim despre 19 septembrie 2019 - ziua în care AUR a luat formă.

„Am găsit data de înființare pe 19 septembrie 2019. AUR este Fecioară. Țineți cont că și AUR are un Jupiter în Săgetător. Nu degeaba știm că ei s-au făcut cunoscuți printre românii plecați în străinătate. AUR are Nodul Sud în Capricorn, iar România are Marte în Capricorn.

Știm că Marte este planeta foarte furioasă, foarte activă, foarte ambițioasă, nemulțumită. Știm de pe rețelele de socializare și modul lor (al AUR) de a acționa, că nu au direcția mai ponderată, sunt oameni care merg în față, care nu se gândesc detaliile.

Uitându-mă la harta lor, dacă momentul de înființare este în jurul mijlocului zilei, cam pe la prânz, au conjuncție Lună-Vesta în Taur.

Luna în Taur e o instituție care are nevoie de foarte multă stabilitate, iar Vesta e asteroidul familiei, a tot ce înseamnă sacralitate. Nu degeaba ei lupă pentru această parte de dreapta (conservatoare), cu familia, cu biserica. Sunt puțini mai radicali în zona aceasta de dreapta. Dacă facem o recapitulare, cred că vă dați seama singuri cine are legături multe cu România, dar și cine are mai puține legături cu țara noastră, din punct de vedere astrologic.

Pe 26 mai, anul acesta, Jupiter a intrat în Gemeni și va rămâne acolo până în iunie 2025. Cred că, dacă dați emisiunea de la început, veți vedea cine are mult marcaj de Gemeni în astrogramă.

O să sune foarte ciudat: alegerile din anul acesta sunt cele mai autentice pe harta României. Jupiter este în Gemeni, trece peste nodul Sud al României, în casa a 4-a, adică poporul, țara noastră, pământul nostru. Din punctul de vedere al teoriei astrologice, alegerile din 2024 sunt precum o oglindă a poporului nostru. O să vă dați seama cine vor fi cei mai avantajați de acest tranzit”, spune Daniela Simulescu, la Astrosens.

