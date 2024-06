”Asta e vinovăție națională”. Grapini dezvăluie cum politicienii români dau vina pe Bruxelles: Am văzut atâtea minciuni și fake news-uri legate de asta

Maria Grapini, candidat al Partidului Social Democrat la alegerile europarlamentare, a fost invitată, marți, 4 iunie 2024, începând cu ora 11:00, la emisiunea electorală DC Votez, moderată de jurnalistul Val Vâlcu.

Val Vâlcu a explicat următorul context: Nu e o întrebare, e mai mult o concluzie. De ce nu a reușit România să gestioneze în pandemie relația cu propriul popor? La fel cum s-a întâmpla și cu PNRR-ul, au vrut să câștige voturi pe persoană fizică sau pe partid, în maniera Malvine, 'noi facem celula de criză, noi luăm decizie, e secret', în loc să cheme toate forțele politice să facă un cabinet de război, cum e acum în Israel, că era 'războiul cu Covid', nu? La fel cu PNRR-ul, în loc să cheme toate partidele, că nu o să rămâne etern la putere, au mers pe ideea asta că 'noi l-am scris'. Apropo, cu scrierea proiectelor europene, asta o tot repet. Când s-au făcut condiționalitățile, astea și le stabilește fiecare țară pentru spitale, Polonia a venit cu 6, iar România a venit cu 61. Scriitori, oamenii care iau bani grei pe chestiile astea, că să-și arate utilitatea. 'Uite domne, creație'. Polonia a zis 'să aibă ușă, să aibă acoperiș, să fie spital'. Ei au mers la detaliu cât să fie distanța până la gară. Tot felul de bazaconii d-astea".

"Știu. E bine că ați atins acest subiect, că de foarte multe ori și acum mă întreabă antreprenorii de ce de la Uniunea Europeană vine atât de complicat. Le-am spus, pe verificate să zic așa, că nu Uniunea Europeană face ghidul. Nu Uniunea Europeană pune condiționalitățile. Ni le stabilim fiecare țară. Exact cum a fost și cu pandemia. Toți spuneau 'Uniunea Europeană ne-a pus să luăm milioanele de vaccinuri'. Nu e așa. Știu foarte bine că sunt în Comisia de Control Bugetar. Deci, corect a fost altfel. Sănătatea e de competență națională. Fiind pandemie, război cum ați zis dumneavoastră, s-a zis 'hai să facem achiziții comune'. Un lucru bun. Atunci au zis așa, 'fiecare țară să vină cu cantitatea pe care o dorește'. Am văzut atâtea minciuni și fake news-uri legate de asta. Culmea, am mai avut o posibilitate, un articol care permitea după ce vedeau trendul de vaccinare într-o țară să renunțe la doze. Nu s-a renunțat și asta e vinovăție națională. Ce a greșit doamna Ursula, eu nu i-am votat descărcarea. Eu am fost raportor pe descărcare de gestiune și nu i-am votat descărcarea pentru că nici acum nu ne-a dat contractele. Are proces, știm bine, pornit din Belgia, acum e la Parchetul European. Totuși, cantitățile le-au cerut statele membre. Pe mine ce mă deranjează enorm, ca român, este că de foarte multe ori vinovățiile naționale să transferă la Uniunea Europeană și asta dezvoltă euroscepticismul. Nu e bine. Noi singuri ce am fi făcut", a întrebat retoric, în finalul comentariului, Maria Grapini.

