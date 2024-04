ASE a conferit doamnei profesor Crenguța-Ioana Leaua Meritul universitar cu medalie de aur „Virgil Madgearu”

Doamna Crenguța-Ioana Leaua a fost implicată în unele dintre cele mai importante arbitraje comerciale de la cele mai prestigioase Curți de Arbitraj. Cel mai recent succes, înregistrat de echipa pe care o coordonează, este acela prin care statul român a câştigat procesul cu Gabriel Resources în dosarul Roşia Montană, în urma căruia are de încasat 6 mil. euro. Iniţial, investitorul ceruse despăgubiri de 6,7 mld. euro pentru prejudiciul care ar fi fost generat în urma faptului că guvernele României nu au pornit procesul de exploatare a resursei de aur de la Roşia Montană.

Absolventă a programului Emerging Leaders, executive education, din cadrul Harvard University, John F. Kennedy School of Government, și a cursurilor de specializare în tehnologii și modele economice disruptive și criptomonede la London School of Economics, prof. univ. dr. Crenguța-Ioana Leaua este membru al comunității universitare a ASE din anul 2008, ocupând, pe rând, funcțiile de lector, conferențiar și profesor universitar la Departamentul de Drept, în prezent - Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

În anul 2020 a obținut abilitarea ca membru al Școlii doctorale Drept din ASE, specializarea Arbitraj internațional & ADR. Din 2013 susține, în calitate de cadru didactic asociat, cursuri de Drept comparat al arbitrajului internațional și al arbitrajului în construcții, la Facultatea de Drept a Universității din București, iar în anul 2017 a fost invitată ca guest lecturer la Columbia Law School, Columbia University (New York) unde a susținut prelegeri pe tema statelor și entităților de stat în arbitrajul comercial internațional și la Washburn University (Topeka, Kansas) – unde a prezentat tematici despre Practica Curții de Arbitraj Internațional ICC. În ultimul an a susținut cursuri la programele MBA ale Franklin University și University of Applied Sciences in Lugano (Elveția), având ca temă

Artificial Intelligence and Blockchain disputes, iar la programul Summer School of Ghent University a susținut prelegeri ce au avut ca temă ”The future is now! Blockchain, Metaverse, Web3 and (what it really means for) arbitration”.

Cu o experiență în avocatură de peste 20 de ani, prof. univ. dr. Crenguța-Ioana Leaua este membru al Arbitration and ADR Committee din anul 2012, membru Tech List al Silicon Valley Arbitration and Mediation Center (SVAMC) – The List of the World Leading Technology Neutrals din 2019, director al Swiss Institute for Alternative Thinking, Lugano Elveția, din 2022.

Echipa condusă de doamna Crenguța-Ioana Leaua a obţinut anterior pentru România victoria în cinci alte arbitraje privind investiţiile străine. Aceste succese în arbitrajele privind investiţiile străine indică nu doar profesionalism și vastă expertiză în domeniu, ci și o implicare activă a prof. univ. dr. Crenguța-Ioana Leaua în problemele societății românești și preocuparea sa pentru apărarea intereselor naționale.

Academia de Studii Economice din București este onorată să aibă ca membru o personalitate de anvergura profesională și notorietatea doamnei prof. univ. dr. Crenguța-Ioana Leaua, acordându-i titlul suprem al universității pentru un membru al comunității sale academice.









