Ascultă concertele LIVE la RadioDCNews din acest weekend

Vineri 2 August 2024_Bruce Springsteen & E Street Band - Live 1975-85

Bruce Springsteen & The E Street Band reprezintă una dintre cele mai iconice și influente trupe de rock din istorie. Iată câteva informații esențiale despre acest artist și formația sa:

Bruce SpringsteenNăscut: Bruce Frederick Joseph Springsteen s-a născut pe 23 septembrie 1949 în Long Branch, New Jersey, SUA.

Carieră: Springsteen a devenit cunoscut în anii 1970 cu albumul său de debut „Greetings from Asbury Park, N.J.” (1973). De-a lungul carierei sale, a devenit cunoscut pentru stilul său de rock clasic, versurile sale profund personale și angajamentul său față de performanța live.

Stil și tematică: Muzica sa combină influențe din rock, folk, blues și soul, adesea explorând teme legate de lucrătorii de rând, visul american și experiențele umane universale.

The E Street Band

Formare: The E Street Band a fost formată în 1972 și a devenit trupa de acompaniament constantă a lui Bruce Springsteen. Numele „E Street Band” provine de la E Street din New Jersey, aproape de locuința lui Springsteen.

Sambata 3 August 2024_Aerosmith - “A Little South of Sanity” (Live) 1998

Aerosmith este una dintre cele mai iconice trupe de rock din istorie, cunoscută pentru stilul său distinctiv, amestecul de rock clasic și blues, și pentru performanțele lor electrizante pe scenă. Iată câteva detalii esențiale despre trupa Aerosmith:

Istorie și formare

Înfiinare: Aerosmith a fost înfiinată în 1970 în Boston, Massachusetts, de către Steven Tyler (vocals), Joe Perry (chitară principală), Tom Hamilton (bas), Brad Whitford (chitară ritmică) și Joey Kramer (tobe).

Debut: Trupa a cântat prima oară sub numele Aerosmith în 1970 și a început să își construiască o reputație pentru show-urile lor energice și stilul său de rock-blues.

Membri: Componența de bază a trupei a rămas relativ constantă:

Steven Tyler – Vocalist și harmonica, cunoscut pentru vocea sa distinctivă și stilul său carismatic pe scenă.

Joe Perry – Chitară principală, unul dintre cei mai influenți chitariști din rockul clasic.

Brad Whitford – Chitară ritmică, alături de Perry în crearea sunetului de chitară al trupei.

Tom Hamilton – Bas, cunoscut pentru linia de bas solidă și inovatoare.

Joey Kramer – Tobe, cu un stil de tobe puternic și precis.

Duminica 4 August 2024__Led Zeppelin - How The West Was Won (Live) 2003

Led Zeppelin este una dintre cele mai influente și inovatoare trupe de rock din istorie, cunoscută pentru stilul său distinctiv și pentru contribuțiile semnificative aduse muzicii rock și hard rock. Iată câteva detalii esențiale despre Led Zeppelin:

Înfiinarea: Led Zeppelin s-a format în 1968, în Londra, Regatul Unit. Membrii fondatori au fost:

Robert Plant – Vocalist

Jimmy Page – Chitarist

John Paul Jones – Basist și clape

John Bonham – Tobe

Influență: Led Zeppelin este considerată una dintre cele mai mari trupe de rock din toate timpurile, având un impact semnificativ asupra dezvoltării hard rock-ului și heavy metal-ului. Trupa a influențat nenumărați artiști și trupe din diverse genuri muzicale.

Premii și Recunoaștere: Trupa a primit numeroase distincții și recunoașteri, inclusiv introducerea în Rock and Roll Hall of Fame în 1995.

