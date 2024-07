Așa arată o casă de 79.500 de dolari în America: ”Cumpără o piesă de istorie”. Costă cât un apartament cu două camere în București

Historical Homes of America

În București, un apartament de trei camere nu se vinde sub 100.000. Nu contează că blocul e vechi, că a trăit niște cutremure, că instalația electrică e de-o seamă cu el sau că țevile de gaz ale blocului sunt ruginite. Nici că în lift încapi doar tu și dacă e să cazi nu se știe dacă te aude cineva sau că, mai devreme sau mai târziu, tu vei plăti un lift nou. Indiferent de designul interior, de localizare, de orice, prețurile în imobiliarele din România devin tot mai aberante. Și totuși, tot mai cumpărate. Conform datelor furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în luna iunie s-au înregistrat în București 3.862 unități imobiliare vândute, cu 27% mai multe locuințe vândute în iunie 2024 față de iunie 2023. Bucureștiul se află în topul orașelor cu cele mai multe apartamente și case tranzacționate în luna iunie 2024.

Încă un exemplu relevant este al terenurilor de vânzare, un câmp minat pentru orice investitor și poate cea mai la risc ”investiție” de pe această piață.

Un teren lângă Ploiești, cel mai amorțit loc din România în imobiliare, costă mai mult decât unul lângă București, aproximativ 70.000 de euro/1000 de mp, în medie.

În Statele Unite, în schimb, îți poți cumpăra o casă și 4000 de metri pătrați de teren la acești bani.

”Poți deține o bucată de istorie! Această casă victoriană a fost construită în 1890 și are 4-5 dormitoare, sufragerie mare, trei șeminee, lemn frumos, balcon închis și se află pe aproape o jumătate de acru. Casa include, de asemenea, un subsol, garaj pentru trei mașini și o mansardă. Cu multe posibilități și doar un pic de viziune, puteți reda acestei case strălucirea de odinioară!” arată anunțul de vânzare.

Casa se află în 211 W Williams St, Wyoming, IL 61491, costă 79.500 de dolari americani, are patru camere, două băi și dispune de un teren de 4000 mp.

În apropierea ei sunt mai multe parcuri, dar și școli. Desigur, casa are nevoie de întreținere, recondiționări, reamenajări, dar totuși prețul este impresionant, precum și felul în care se prezintă.

Casa este postată recent pe site-urile de vânzare americane.

Reacțiile n-au întârziat să apară:

- Casă frumoasă. Are și un preț uimitor! Aici, în Ontario, o casă ca asta ar fi peste un milion, chiar și în starea aceasta.

- Poate fi restaurată minunat.

- Îmi place, mi-ar fi plăcut să fiu bogată ca să o repar.

- Mi-ar plăcea să văd acest loc complet restaurat și renovat.

- Cu buzunare adânci, aceasta ar fi o casă frumoasă.

- Este așa de frumos. Are nevoie de multă muncă, dar ar putea fi uimitoare. Lemn minunat. Lumină naturală, multe camere spațioase și spații de depozitare. Îmi place mai mult decât pot scrie în cuvinte.

- De ce este atât de ieftin? Știu că are nevoie de multă muncă, dar am văzut case care aveau nevoie de mai mult decât se pare că aceasta are nevoie pentru mai mulți bani!

