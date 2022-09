Anunț oficial despre ”Stand-Up Revolution”. O mulţime de surprize, inclusiv la masa juriului

După ce Maria Popovici li s-a alăturat lui Teo, Vio, Costel şi Dan Badea în jurizarea momentelor de stand-up, în acest sezon, jurații vor intra la votul publicului și, la final, cel care va obține cel mai mic punctaj, va părăsi masa juriului. Astfel, juraţii și-au dezvăluit câteva dintre strategiile pe care şi le-au conturat pentru a câştiga.

Imediat după ce Șerban Copoț și Ilona Brezoianu au anunțat concursul dintre jurații Stand-Up Revolution, la masa acestora au început negocieri dure, cu o singură miză: scaunul de jurat al singurei emisiuni televizate de stand-up din România. „Deja începeau jocurile de culise, dacă îmi permiteți să zic. Deja a început lupta pentru putere, oameni buni“, a declarat Dan Badea în cadrul unui testimonial.

Maria Popovici este foarte entuziasmată și convinsă că va ieși învingătoare în ambele competiții ale acestui nou sezon Stand-Up Revolution: „Abia aștept să văd cum o să arate echipa mea, deja îmi imaginez diverse situații! Anul ăsta și sezonul ăsta avem un concurs și între jurați! Deci, avem de concurat de două ori! Dar, am mare încredere în mine, nu mi-e frică, deși, colegii mei mai au experiența unui sezon și mulți ani de stand-up înaintea mea. Am încredere că am șanse să câștig și concursul juraților, dar și să am concurentul câștigător în echipa mea“.

În timp ce un concurent se afla pe scena Stand-Up Revolution, Costel a făcut o precizare pentru cei aflați în public: „Eu nu știu cum mă vedeți voi ca jurat, dar ca om… sunt un om foarte bun!“, iar Dan Badea a adăugat în glumă: „Fie-vă milă!“.Vio a continuat şi el discuţia ulterior: „Să-l placă oamenii și, din milă, să-l țină – ceea ce nu mă deranjează! Eu cu Costel vin la pachet. Deci, păstrați-l pe Costel, că e un plus pentru mine: să rămânem acolo, în emisiune!“.

Teo este determinat să își păstreze și el scaunul de jurat al show-ului Stand-Up Revolution și le-a mărturisit colegilor săi de la masă: „Să știți că eu, în concursul ăsta, vreau să stau pe locul III. Deci, eu vreau să iau bronzul și în sezonul 2“.

Surprizele din noul sezon Stand-Up Revolution nu se opresc aici pentru jurați! Despre ce este vorba, telespectatorii pot afla urmărind premiera emisiunii care va avea loc vineri, de la 21:30, pe Antena 1, imediat după ediţia specială iUmor – iRoast, de la 20:30.

