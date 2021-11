Antrenorul Simonei Halep, primele declaraţii după Openul Transilvaniei: Te întrebi dacă mai faci faţă

"Simona vine după o perioadă grea. Anett are de 30 victorii și doar două înfrângeri de când a început colaborarea cu noul antrenor.

Simona a avut o săptămână stresantă, pentru că a jucat acasă, împotriva generației tinere. Nu vrei să pierzi, te întrebi dacă mai faci față. S-a descurcat cu brio! A durut-o spatele, au mai apărut niște dureri după ce a lovit mai tare.

Tenisul se schimbă, s-a tot schimbat în ultimii ani. Simona își dorește să se îmbunătățească, în ultima perioadă nu a jucat atât de multe meciuri. Când stai 3 luni, pierzi ritmul. Ea și-a dorit să joace bine acasă, se simte bine aici, știe că lumea o susține", a spus Dobre, pentru Digi Sport.

Halep: Sunt supărată, bineînţeles

"A fost clar un meci foarte greu, Anett a jucat foarte bine şi a câştigat pe merit. Eu am încercat să lungesc cât mai mult meciul, dar nu am reuşit. Pentru mine săptămâna aceasta reprezintă un lucru pozitiv, a fost binevenită o finală după un an atât de greu. Chiar dacă am primit un trofeu mai mic, este totuşi un trofeu şi mă simt fericită. Tenisul pe care l-am arătat săptămâna aceasta chiar îmi dă încredere că dacă voi munci voi fi la un nivel şi mai ridicat", a spus Halep.

"Consider că am făcut tot ce am putut astăzi, dar asta a fost limita. Nu ştiu acum să spun ce nu mi-a mers, dar pot spune că i-a mers ei aproape tot, dacă nu chiar tot. Am încercat să schimb, nu pot să spun că nu am încercat, dar nu am reuşit. Sunt supărată bineînţeles, orice înfrângere mă supără. Dar nu atât de supărată încât să uit ce am făcut săptămâna aceasta, pentru că a fost o săptămână extraordinară. Sunt mult mai încrezătoare acum decât atunci când am venit la turneu. Am avut patru meciuri extraordinare şi un al cincilea mai slab, dar asta din cauza faptului că adversara a jucat un tenis extraordinar", a adăugat numărul 18 mondial.

"M-a frustrat jocul"

Halep a menţionat că anul viitor va reveni cu plăcere la turneul Transylvania Open. "Nu sunt demoralizată, iau doar lucrurile bune din acest meci şi mai departe voi încerca să îmi îmbunătăţesc jocul. Azi m-a frustrat jocul, pentru că nu am putut să o fac să joace mai mult, ea a fost foarte puternică, mult prea puternică. Poate şi eu aş putut să joc mai bine, dar dacă nu am jucat... asta a fost limita astăzi. O să încerc să mă bucur doar de faptul că am fost în finală. Anul viitor, dacă totul va fi OK voi reveni aici cu plăcere", a precizat jucătoarea.

