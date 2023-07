Antoni Ivanov şi-a reziliat contractul cu FC Botoşani şi îl acuză pe Marius Croitoru. "Tot zicea cuvântul mâine"

„Gata! Am reușit să plec în cele din urmă de la Botoșani. Sincer, chiar simțeam că am nevoie de o schimbare. Îmi ajung cei șase ani în România, iar la Botoșani chiar că nu mă mai simțieam bine deloc. Nici nu prea îmi plăcea orașul.

Însă, ca să fiu sincer am simțit că nu prea mai vreau să stau la Botoșani și după ce la echipă a venit Marius Croitoru. L-am simțit din prima că nu mă place deloc, deși dacă e să îl întrebați pe el despre mine o să vă zică nu nu a avut și nu are nimic cu mine, dar nu e așa. În Austria în unele meciuri nici nu m-a băgat, iar în cele în care m-a băgat să joc m-a folosit doar câte 20 de minute!? Păi eu eram vreun puști? Sau eu eram vreun jucător în probe? Mi-am dat seama că nu mai am niciun viitor la Botoșani cu el antrenor.

După ce m-am întors din Austria am discutat cu el bărbătește și l-am rugat să mă lase să plec liber dacă nu mai are nevoie de mine. La început a spus că își dă acordul și că o să îmi dea actele. Dar mereu îmi zicea cuvântul «mâine». Și cu acest mâine a ținut-o așa peste o săptămână jumătate. Însă, el mă ducea cu vorba, mâine, mâine și tot mâine…Într-un final am stabilit în ziua meciului cu Petrolul toate detaliile rezilierii de contract, dar m-au rugat să mai rămân și pentru meciul ăsta că s-ar putea să mă bage să joc și că are prea mulți jucători accidentați. Problema cu jucătorii lui accidentați nu era problema mea. Dar, am înțeles și treaba asta, am rămas și pentru meciul cu Petrolul unde am jucat în ultimele 20 de minute. Dar de azi am actele de reziliere și totul este ok. De azi ( n.red. – marți) sunt jucător liber de contract și aștept acum alte oferte”, a spus Ivanov, conform Prosport.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News