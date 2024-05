Ansamblul „Hecenii” a ridicat în picioare juriul și publicul în semifinala Românii au Talent. Andra: Meritați să fiți în finală! / video

După ce în trecut a impresionat juriul și publicul, în semifinală, ansamblul a oferit un număr pe măsura așteptărilor. Andra i-a descris pe membri ca fiind: „copii simpli care își doresc să ajung undeva cu echipa, să câștige împreună ceva.”

În trecut, Andra le-a oferit Golden Buzz

Andra a apreciat atât de mult momentul ansamblului încât a decis să-i trimită pe membri în semifinală.

„M-am bucurat ca un copil mic văzând câtă energie aveți. Eu sunt o iubitoare de muzică populară și de tradiții, dar mi se pare că voi aveți tot pachetul, aveți și speranța aia că folclorul nu o să moară niciodată, pentru că, văzându-vă pe voi, mi se pare că viitorul sună bine. Atâta dăruire nu am văzut în muzica tradițională și în dansurile populare niciodată.", a spus Andra.

Viața lor s-a schimbat după apariția la Românii au Talent

Apariția la emisiunea „Românii au Talent” a avut un impact semnificativ asupra vieții lor.

„Datorită acestei apariții pe scenă, la Românii au Talent, viața noastră s-a schimbat radical.”, a spus unul dintre membri.

„Doamna președinte a Republicii Moldova ne-a invitat la domnia ei, ne-a susținut, ne-a mulțumit că practicăm cultura în continuare și ne-a promis că ne va da un ajutor pentru a construi sala de dans.”, a spus una dintre fete.

„După, am fost la Parlament, cu toți deputații. Ne-au aplaudat toți, ne-au mulțumit, ne-au dat diplome. A fost foarte fain.”, a spus un alt membru.

„Condițiile vor fi mai bune și sperăm că mai mulți tineri să poată să practice acest hobby al nostru, dansul popular, pentru că ducem valorile noastre culturale mai departe.”, a mai spus una dintre fete.

Reacția juriului

„Doamne, cât de frumos a putut să fie! Mi s-a făcut piele de găină. Bucuria voastră de a dansa a ajuns la noi și o simt prin toți porii. Vă mulțumesc din toată inima! Noi nu am știut povestea voastră când voi ați venit la Românii au Talent. Noi am văzut bucurie, am văzut oameni pasionați, oameni dedicați care dansează cu toată inima. Mă bucur că după momentul de Golden Buzz au venit și alte bucurii pentru că le meritați și meritați să fiți și în finală. Vă iubesc! Bravo!”, a spus Andra.

„Nu poți să stai fără să zâmbești când dansați. Credeți-mă, aveți o energie... nu poți să nu zâmbești! Pur și simplu emanați o energie atât de plăcută. Ar fi atât de nedrept să nu fiți în finală. Ar trebui să vă voteze oamenii pentru că meritați din plin! Voi setați acum niște repere. De acum înainte, eu, când voi vedea un ansamblu, o să mă gândesc la grad de Hecenii. E clar! Pentru mine, voi veți fi punctul de referință atunci când mă voi uita la un ansamblu. Felicitări!”, a spus Dragoș Bucur.

