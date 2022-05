Danileț se simte nedreptățit că nu a fost votat pentru CCR. Motive pentru care merita să fie la conducere: Sunt magistratul cu cei mai mulți prieteni din România

Apoi, după vot, Cristi Danileț a venit cu motivele pentru care merita, în viziunea lui, să fie ales.

”După votul de azi pentru numirea unui judecător la CCR din partea Camerei Deputaților, pot spune următoarele:

1. Am urmat școala pe bune, am urmat liceul la profil mate-fizică, am fost premiant toată facultatea urmată la stat și la zi.

2. Am intrat din prima în magistratură, am urcat în carieră prin concurs autentic, am avut evaluări doar de "foarte bine", am fost consilier al ministrului justiției și membru al CSM.

3. Am urmat curs postuniversitar, curs de masterat și am obținut titlul de doctor în drept. M-am specializat în drept administrativ și drept penal.

4. Am scris articole în revistele de specialitate juridică, am publicat monografii și cărți, am participat la sesiuni de comunicare științifică.

5. Am educat sute de studenți (în drept), mii de elevi (în educație jiridică) și zeci de tineri magistrați (în etică judiciară). 6. Nu am rude sau prieteni in serviciile de informații. Nu am făcut și nu fac parte din serviciile de informații sau din masonerie. Nu am comis vreodată infracțiune. Nu există vreo hotărâre definitivă de excludere a mea din magistratură.

7. Am reacționat public la încălcarea statului de drept, fără a mă gândi la consecințele asupra persoanei sau familiei mele. Și au fost.

8. Sunt primul magistrat cu blog din România, sunt magistratul cu cei mai mulți prieteni și urmăritori din România. Sunt cel mai citat magistrat din centrul și estul Europei.

9. Am fost speaker la mai multe evenimente internaționale, am condus proiecte internaționale, am fost expert în trei țări și trainer in alte două.

10. Pentru că am fost întrebat la mișto azi în plenul Camerei, eu răspund serios: practic karate din adolescență și, da, știu să tund gardul viu cu fierăstrăul electric. Din câte am văzut, toate astea nu sunt suficiente.

Așa că, deocamdată:

1. Mulțumesc pentru propunere!

2. Sunt onorat de susținerea prietenilor de pe FB. Zilele acestea ați fost grozavi și a contat enorm!

3. Voi continua activitățile care m-au consacrat ca profesionist al dreptului și ca activist civic.

4. Curtea Constituțională rămâne in sfera mea de interes științific, dar și profesional. Însă, ca și până acum, în deplină transparență și fără vreun compromis”, a scris Cristi Danileț pe Facebook.

