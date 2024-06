Angel Tîlvăr, parte din delegația română în Germania: Discuții despre securitatea Mării Negre și industria de armament

Angel Tîlvăr, ministru al Forțelor Armate din România, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare cu privire la întâlnirea politică dintre prim-ministrul României și guvernul Germaniei. Întâlnirea a marcat 25 de ani de relații bilaterale după schimbarea de regim din 1990.

Cu atât mai mult, ministrul Forțelor Armate ale României a detaliat și unul dintre subiectele întâlnirii - discuții cu privire la securitatea Mării Negre și industria de apărare.

„Onorat să fac parte din delegația română a PM-ului la întâlnirea guvernamentală comună România - #Bavaria din München, celebrând 25 de ani de relații bilaterale. Parteneriatul nostru este puternic, cu discuții productive despre securitatea la Marea Neagră și industria de apărare. Sunt încrezător în viitorul nostru!”, spune Angel Tîlvăr, ministru al Forțelor Armate din România

Honored to be part of the PM’s Romanian Delegation to ???????? - #Bavaria joint government meeting in München????????, celebrating 25 years of bilateral relations. Our partnership is strong, with productive talks on Black Sea security and the defense industry. Confident about our future! pic.twitter.com/IHWzdgj8cV