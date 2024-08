Andrew Tate, criză de nervi în fața tribunalului, după decizia instanței: Nu am făcut nimic mai mult decât să promovez această țară

Judecătorii de la Tribunalul București au decis, joi seara, ca Andrew Tate să fie plasat în arest la domiciliu, iar fratele său, Tristan, să fie cercetat sub control judiciar. Totodată, una dintre presupusele complice ale fraților Tate, Georgiana Naghel, a fost și ea pusă sub control judiciar. După aflarea deciziei instanței, Andrew Tate a avut o ieșire nervoasă în fața presei.

Acesta a susținut că tot ce a făcut, în ultimii zece ani, a fost să promoveze o imagine bună a României „în toată lumea” și să spună doar lucruri frumoase despre țara noastră, acuzând că acum ar primi în schimb acuzații pe nedrept. El a pretins că două dintre femeile din dosar au fost găsite de procurori și puse să semneze niște declarații nefondate împotriva lui, fără ca ele să vină vreodată în România.

Andrew Tate: Am fost drăguț, am fost răbdător mereu

"Nu am făcut nimic mai mult decât să promovez această țară, am spus tuturor oamenilor despre România. Am spus tuturor că chiar dacă sunt doar câțiva oameni care spun lucruri rele despre România, i-am contrazis. Am fost drăguț, am fost răbdător mereu, dar au intrat din nou în casa mea. Nu am făcut absolut nimic rău. Au găsit câteva femei din astea care nu ne cunoșteau și le-au pus să semneze. (...) Unde sunt dovezile? Unde sunt videoclipurile?", a spus Andrew Tate, nervos, pe un ton ridicat, în fața jurnaliștilor veniți la Tribunalul București.

Precizăm că decizia Tribunalul București este executorie, dar nu este definitivă. Asta înseamnă că Andrew Tate nu are voie să-și părăsească domiciliul, iar Tristan nu are voie să plece din țară, până la o decizie definitivă a judecătorilor. Măsurile respective au fost luate pe 30 de zile pentru Andrew Tate și 60 de zile pentru Tristan Tate. Decizia instanței vine după ce procurorii DIICOT au solicitat arestarea preventivă a fraţilor Andrew şi Tristan Tate, cu dublă cetăţenie - britanică şi americană - acuzaţi de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, trafic de minori, act sexual cu un minor, spălare a banilor, influenţarea declaraţiilor şi favorizare a făptuitorului.

VEZI ȘI: Procurorii DIICOT cer, în instanță, arestarea fraților Tate. Cei doi sunt acuzați de exploatarea sexuală a 34 de persoane

Reamintim că fraţii Tate au fost reţinuţi miercuri noaptea, împreună cu alţi patru complici: Alex Stanciu, Alex Donea, Georgiana Naghel şi Luana Radu. Procurorii au solicitat judecătorilor arestarea preventivă doar în cazul britanicilor Andrew și Tristan Tate și Georgianei Naghel, în timp ce pentru Luana Radu anchetatorii au cerut instanței arest la domiciliu.

Precizăm că anchetatorii susțin în cadrul acestei anchete că frații Tate au recrutat 34 de persoane vătămate folosind metoda loverboy și profitând de starea acestora de vulnerabilitate, iar cu sprijinul celorlalți membrii ai grupării le-au transportat și adăpostit în diferite locații, unde le-au supravegheat și coordonat, obligându-le să producă materiale pornografice, pe care ulterior le-au difuzat contra cost pe platforme de profil.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News