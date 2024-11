Andrei Caramitru: Acești candidați nu au ce căuta pe lista de vot CONFORM LEGII. Hai să ne mobilizăm la vot pentru duminică la parlamentare - E SUPER IMPORTANT!

El a subliniat că cel mai important lucru acum este să mergem duminică, la vot, la parlamentare.

„Bun, s-au întâmplat multe ieri și lumea e și mai isterizată. Eu zic să ne calmăm și să ne uităm la poza de ansamblu. Citesc ce scrie lumea pe aici și cred că, încet-încet, își pierd mințile.

Este un atac hibrid al Rusiei, este absolut clar, indubitabil. (Doar în ultimele zile au tăiat 2 cabluri de internet în Marea Nordului, au pus bombe în 2 avioane europene de curierat, amenință toată lumea.) EVIDENT că au intervenit masiv și brutal în alegerile noastre - și asta este confirmat și de CSAT. Comunicatul pentru cei care nu înțeleg este un ordin militar dat tuturor structurilor să se activeze și să nu trădeze.

Turul 1 al alegerilor a fost profund viciat de acest atac; nu există niciun semn de întrebare pentru mine. Eu am scris deja luni că sunt multiple cifre care nu au niciun sens (prezența care e foarte scăzută dimineața, dar crește exponențial după-amiaza, ca niciodată în alte alegeri; rezultate aberante când compari județe sau localități între ele etc.) - și mi-ați dat dreptate toți atunci, remember?

Direcția vestică și menținerea democrației/eliminarea oricărui risc de dictatură sunt ESENȚIALE și trebuie apărate cu orice mijloc. Hitler a fost ales democratic (și asta a dus instant la dictatură și, după aceea, la zeci de milioane de morți) - era poate mai bine să fie scos din cursa electorală, nu credeți că ar fi fost preferabil? Chiar dacă e împotriva „democrației”, așa ceva? Cum să fie? Ar fi salvat de fapt democrația și viețile oamenilor.

Diferența de voturi (chiar dacă nu ne convine că este în direcția noastră) este foarte mică între candidați. În SUA, de exemplu, e obligatoriu în multe state să renumezi când diferența e sub 0,5%. Dacă Lasconi era la 2000 de voturi sub - ar fi fost un haos de nedescris la noi să renumărăm. E ipocrizie. Însă - evident - renumărarea trebuie făcută transparent, complet!!!

Legile DEMOCRATICE sunt clare - există reguli în campaniile electorale (să îți declari bugetul și finanțatorii, să spui ce e propagandă electorală plătită și ce nu e) + pozițiile anti-democratice și anti-semite sunt INTERZISE (așa e peste tot, nu doar la noi, tocmai pentru a preveni candidați care riscă să arunce pe toată lumea în haos). DECI, candidații care refuză aceste reguli nu au ce căuta pe lista de vot CONFORM LEGII. Ah, se isterizează mulți că se aplică legea? Să se isterizeze, se rezolvă fără probleme dacă o iau razna.

Dacă se repetă turul 1 (nu știm încă asta, însă!) - nu înseamnă că Lasconi sau alt candidat DISPAR din turul 2. E doar că mai votăm o dată, și că infiltrarea externă e oprită până atunci, deci votul ESTE MAI CORECT (mai ales că lumea a apucat să înțeleagă cine e CG, care e miza etc.), da? Mai informat. Mai sigur, deci, ok? Și Lasconi (dacă vă mobilizați) intră în turul 2, ok? Că cine va mai vota cu Geoană, sau Ciucă, etc.? Gândiți un pic, nu e greu.

Vina principală a autorităților este că nu au PREVENIT acest haos și acest atac hibrid. Pentru asta sunt vinovați, și cei vinovați (în special cei care au lucrat cu rușii aici, în interior) trebuie pedepsiți exemplar. Și mai e o vină - că KWI și autoritățile nu explică nimic oamenilor (IAR). Comunicați, fraților, ce naiba se întâmplă!!! Și care e situația!!! Nu ați înțeles că lipsa asta de comunicare și respect față de oameni ne-a dus în situația asta??? Ce vă e așa de greu să VORBIȚI? Ce naiba e cu voi?

Criza asta va fi rezolvată, cred, acum am mult mai multă încredere că totul va fi ok (atenție - miza e să scăpăm de infiltrarea Rusiei și de destabilizarea completă). SUA, o țară mult mai democratică și sofisticată - a avut nu știu câte asasinate, chestii mult mai grave, recent au încercat de 2 ori să îi facă felul lui Trump înainte de alegeri etc. Și totuși sunt ok. Noi am trecut prin mineriade, 10 august, Colectiv - și, la final, a fost ok, nu am turbat complet și definitiv, ba chiar am uitat destul de repede. Acum va fi la fel.

Așa că, calmați-vă, fraților, și hai să ne mobilizăm la vot pentru duminică la parlamentare - E SUPER IMPORTANT!!!!”, a fost mesajul transmis de Andrei Caramitru.

