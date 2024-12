Analiza lui Bogdan Chirieac în ziua de Crăciun: Surpriză din Vest pentru Cotroceni în 2025. ”Lucrurile nu s-au terminat. Ele abia încep”

Bogdan Chirieac a venit cu analiza ultimului an în ziua de Crăciun.

Criza politică din România din ultimele săptămâni a fost marcată de incertitudine și tensiuni fără precedent, culminând cu anularea alegerilor prezidențiale în urma unui atac cibernetic masiv. În acest context, președintele Klaus Iohannis și-a prelungit mandatul, generând nemulțumiri sociale, dar asigurând totodată o continuitate simbolică în relația cu Bruxelles-ul. Într-o încercare de stabilizare, guvernul "Ciolacu 2" a fost format și și-a asumat gestionarea crizei economice și a tensiunilor politico-sociale, deși PSD se confruntă cu un val de critici după ce liderul său nu a reușit să acceadă în turul doi al alegerilor.

Analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție la Antena 3 CNN chiar de Crăciun, a reflectat asupra unui an plin de premiere politice. De asemenea, acesta a analizat șansele principalilor candidați pentru alegerile prezidențiale din 2025, punctând posibilele jocuri de culise care ar putea influența rezultatul final.

Cine are șanse să intre în turul 2

“În momentul acesta nu știu cine are șanse reale să intre în turul 2. Am senzația că nu s-au copt prezidențialele. Un candidat puternic este, desigur, Crin Antonescu. Dacă domnul Crin Antonescu va sesiza, la fel ca profesorul Cîrstoiu, că partidul nu îl sprijină, că PSD nu-l sprijină, atunci s-ar putea retrage. Crin Antonescu nu face compromisuri. Ar putea să aibă soarta lui Cîrstoiu, având în vedere că o parte din PSD, cel mai probabil, nu va tura motoarele pentru un candidat care nu vine din rândurile lor? Este greu de spus în momentul acesta. Nu s-au copt lucrurile. Să vedem lista de candidați previzibili. Nu știm dacă ‘Mesia’ rămâne pe listă. Dacă ‘Mesia’ este scos de pe listă, atunci cine îi ia locul? Probabil că George Simion. Totuși, încotro va merge valul de frustrare și ură care ar rezulta din scoaterea domnului Călin Georgescu de pe listă? Sunt mulțumiți social-democrații fără un candidat? Victor Ponta, după întâlnirea cu Donald Trump la Mar-a-Lago, va candida sau nu va candida? E o întrebare. Ar putea să-l contracandideze pe Crin Antonescu? Parcă ne-am întors în timp. Vorbeam de USL-ul creat de Crin Antonescu și Victor Ponta, iar astăzi vorbim de ei ca fiind posibili contracandidați. Ar putea să apară și alte personalități care să fie interesate de candidatură. De unde a apărut Călin Georgescu? Din ‘neagra veșnicie’ a apărut. Ce vă face să credeți că, tot pe sub radar, nu poate fi strecurat un alt candidat? Eu cred că nu au avut capabilitatea să-l vadă. Pur și simplu n-au putut. Cred că nici acum nu au realizat impactul. Cred că, prin ajutorul partenerilor străini, analizăm impactul”, a explicat Bogdan Chirieac.

Adrian Zuckerman a fost văzut cu Nicușor Dan chiar cu două sau trei zile înainte să-și anunțe candidatura la alegerile prezidențiale

“Adrian Zuckerman este americanul de pe întreaga planetă care cunoaște cel mai bine România. Nu cred că Adrian Zuckerman s-a văzut doar cu Nicușor Dan. El s-a văzut cu toată elita politică românească și este în contact cu aceasta. Nu cred că Adrian Zuckerman i-a spus lui Nicușor Dan ‘te rog să candidezi’. Nici pomeneală. În orice caz, are o evaluare clară și completă despre ce se întâmplă”, a afirmat Bogdan Chirieac.

Premierele din 2024

Pentru prima dată în istoria României, alegerile prezidențiale au fost anulate. Președintele Klaus Iohannis rămâne în funcție pentru prima dată, tot în ultimii 35 de ani, după ce al doilea mandat a expirat.

Marcel Ciolacu este primul prim-ministru care rămâne în funcție după alegerile parlamentare, deși PSD a obținut un scor foarte slab. Totodată, Marcel Ciolacu este și primul candidat prezidențial din istoria PSD care nu intră în turul 2 al alegerilor prezidențiale.

Mai mult, Tánczos Barna, viceprim-ministru și ministru al Finanțelor Publice, va fi membru în CSAT. Acest lucru a fost evitat în ultimii 35 de ani, deși UDMR a făcut parte din mai multe guverne.

“Nu știu un stat în UE care să organizeze alegeri și, mai apoi, să le anuleze. În același timp, nici nu s-a întâmplat un atac cibernetic de asemenea anvergură, așa cum s-a desfășurat împotriva României la aceste alegeri prezidențiale. Sunt niște predicate care ar trebui să preocupe enorm statul român. Nu mi se pare că este preocupat. Predicatele au fost anti-stat, statul putred pe care îl știm cu toții, criza economică, pentru că s-a cheltuit enorm și nesustenabil, și frica de război. Frica aceasta nu există doar la noi, ci în tot flancul estic. În tot flancul estic ne suflă rușii în gură. E ceva cumplit. Vedem ce se întâmplă în Ucraina, iar Călin Georgescu a știut să meargă pe această frică în campanie. În sfârșit, observăm și naționalismul și ultra-naționalismul ca soluție pentru toate relele. Acestea sunt predicatele care au afectat campania. Trebuie neapărat analizate. Opinia generală este, și asta ne confirmă și ambasadorul Zuckerman astăzi, că lucrurile nu s-au terminat. Ele abia încep. Cine crede că actorul statal implicat va abandona, se înșală amarnic. Candidații nu s-au copt și nu știm cine și cum o să vină. S-ar putea ca Vestul să vină și el cu un candidat. Estul s-ar putea să vină cu încă un candidat. Acum, chiar nu știu. Nu am această informație, pentru că aș da-o cu toată dragostea, pentru că suntem ziariști. Noi nu putem ține un secret, noi îl facem public. Nu dezvăluim sursa niciodată, dar informația, da. Actorul statal străin a făcut daune prea mari României ca să abandoneze lupta. Cum putem să organizăm alegeri prezidențiale dacă noi nu știm ce s-a întâmplat pe 24 noiembrie? Este o întrebare fundamentală. Atacul hibrid nu s-a încheiat. Vedeți că ne-au pus și o rachetă sub coadă, ca să spun așa. Racheta se numește Klaus Iohannis. Fiecare zi în care Iohannis rămâne în plus la Cotroceni sporește tensiunea socială. Pe de altă parte, nu e bine să-l schimbi pe Iohannis. E bine să ai o figură credibilă în fața Bruxelles-ului în momentul acesta. Totuși, lumea zice: ‘Am votat la prezidențiale, ne-ați anulat votul și tot Iohannis e președinte’”, a concluzionat Bogdan Chirieac.

