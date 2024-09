Ana Birchall, indignată de anularea probelor DIICOT din dosarul 2 Mai: Îmi spuneți mie că acest lucru este justiție?

Ana Birchall, candidată independentă la președinția României și fost ministru al Justiției, a fost invitata lui Bogdan Chirieac la interviurile DC News unde a amintit, printre altele, și motivul principal care a determinat-o să intre ca independent în cursa pentru prezidențiale. Unul din motoarele care au împins-o să candideze ar fi corupția din justiția românească, amintind aici de cazul 2 Mai - dosar care a fost ținut în camera preliminară, nejustificat, un an de zile - dar și alte nereguli din sistemul juridic pe care le asociază cu "războiul româno-român".

"Candidez pentru că m-am săturat ca România să fie un stat capturat de corupție organizată, cum o numesc eu. Dacă ne uităm acum la situația din justiție - cu regret o spun - este mult mai gravă decât în perioada 2017 - 2019... am acest termen de comparație. Vă dau exemplu numai ieri: un caz care are un impact nu numai asupra părților din dosar dar și asupra încrederii opiniei publice în actul de justiție - dosarul de la 2 Mai. Păi cum este posibil ca după un an de zile de stat în camera preliminară, deși legea spune că un dosar trebuie să stea în camera preliminară doar 60 de zile, judecătorul să anuleze toate probele DIICOT în cazul părinților?. Îmi spuneți mie că acest lucru este justiție?

Da, când am ajuns la corupție organizată este corupție organizată. M-am săturat - dacă îmi permiteți să vă citez (n.r. aceasta fiind cunoscută drept replica uzuală a jurnalistului Bogdan Chirieac) - de războiul româno-român. V-am tot auzit... Pentru că este mult prea multă tensiune în această societate. M-am săturat ca România să piardă oportunități. Este decizie de ieri. Dar de ce dosarul a stat un an în camera preliminară când legea spune clar doar 60 de zile?

De ce candidez? Pentru că m-am săturat. Am o experiență și expertiză de peste 20 de ani în politica externă la nivel înalt, relații externe cum foarte puțini politicieni din România le au, relații pe care le-am întreținut în timp, toată lumea mă știe ca pe un om serios și profesionist" a spus Ana Birchall în emisiune.

Cine este Ana Birchall

Ana Birchall (născută Ana Călin pe 30 august 1973, Mizil, Prahova, România) este un avocat și politician român, deputată din 2012, aleasă în județul Vaslui pe listele Partidului Social Democrat (PSD), Ana Birchall a deținut mai multe funcții importante. În guvernarea Ponta, din aprilie 2014, a fost înalt reprezentant al prim-ministrului pentru afaceri europene și parteneriatul cu SUA. Între 4 ianuarie și iunie 2017, a fost ministru delegat pentru Afaceri Europene în Guvernul Grindeanu și a asigurat interimatul la Ministerul Justiției între 9 și 23 februarie 2017, după demisia lui Florin Iordache, în contextul protestelor împotriva ordonanței de urgență care decriminaliza unele fapte de corupție.

Ana Birchall a ocupat funcția de ministru al Justiției în Guvernul Dăncilă din 24 aprilie până pe 4 noiembrie 2019. În cadrul PSD, a fost Secretar General Adjunct pentru Relații Internaționale.

Interviul complet, aici:

