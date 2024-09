Amnistia fiscală, o birocrație stufoasă care pune românii la coadă, cu foaia-n mână. Critici din mediul economic și din politică: ”Avantaj pentru rău-platnici”. Principalele măsuri ale OUG 107/2024

”În loc să ofere oamenilor o soluție simplă pentru a beneficia de amnistie, statul a inventat două noi declarații, una de intenție și o cerere tip, formulare stufoase, greu de completat pentru un om simplu. E o culme a birocrației ce se întâmplă cu această amnistie fiscală. Dincolo de formularele care trebuie completate, la care ai nevoie clar de asistență, ele nici nu pot fi depuse online. În acest moment, în SPV nu există nicio rubrica unde ai putea să completezi cererile și să le trimiți către Fisc. Cei care vor să beneficieze de amnistie vor trebui, probabil, să stea la coadă la Fisc, că să depună cererile și să dea bani statului. Digitalizarea promisă de ANAF se dovedește a fi doar o poveste, fără nicio legătură cu realitatea. Nu mă aștept ca această pseudo-amnistie să își atingă scopul – de a aduce aproape 9 miliarde de lei la buget din două motive – pentru că cei care n-au plătit până acum probabil n-au avut de unde și nu cred că au făcut bani peste noapte, iar apoi procedura de amnistie este, în sine, un nou mecanism greoi, birocratic, în stilul administrației publice românești” a scris analistul economic Adrian Negrescu pe Facebook.

Despre amnistia fiscală a vorbit și Ludovic Orban, candidatul la alegerile prezidențiale al Partidului Forța Dreptei: ”Foamea de bani, că mai iau niște bani, de fapt, a determinat Guvernul să ia o măsură profund imorală, care practic, îi avantajează pe rău-platnici, pe cei care nu au respectat legea, nu și-au plătit datoriile către stat, în dauna celor care au respectat. Eu, când am fost la putere, le-am dat bonus celor care au plătit taxele și impozitele la timp. În mod normal, așa ar trebui să existe în legislația fiscală. Dacă trei ani sau cinci ani, îți plătești, fără niciun fel de incident, taxele și impozitele, să primești o bonificație. Orice om normal la cap se întreabă de ce să mai plătească, că poate va fi și el beneficiarul amnistiei peste 3 ani. Aberații... aberații”.

Principalele măsuri ale OUG 107/2024





Măsura 1 - Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 august 2024 inclusiv, în cazul contribuabililor care datorează la această dată atât obligații bugetare accesorii, cât și obligații bugetare principale.



În acest caz, pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii trebuie să plătească obligațiile bugetare principale restante la 31 august 2024 inclusiv, sã achite obligațiile curente (cele născute după 1 septembrie 2024), sã depună toate declarațiile fiscale și sã depună cererea de anulare a accesoriilor până la data 25 noiembrie 2024 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.



Măsura 2 - Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente diferențelor de obligații bugetare principale declarate suplimentar de debitori prin declarație rectificativă, cu scadență anterioară datei de 31 august 2024 inclusiv.



În acest caz, contribuabilii care consideră cã sunt erori în sumele declarate inițial pot depune declarație rectificativă prin care sã declare obligațiile suplimentare și pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor declarate suplimentar dacă plătesc aceste obligații, precum și obligațiile curente (cele născute dupã 1 septembrie 2024), depun toate declarațiile fiscale și depun cererea de anulare a accesoriilor până la 25 noiembrie 2024 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.



Măsura 3 - Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 august 2024 inclusiv, dacă la această dată contribuabilul datorează doar accesorii, iar obligațiile bugetare principale au fost stinse.



În acest caz, pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii trebuie sã plătească obligațiile curente (cele născute după 1 septembrie 2024), sã depună toate declarațiile fiscale și cererea de anulare a accesoriilor până la 25 noiembrie 2024 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. Totodată, în situația în care dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale principale au fost stinse după data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, respectiv după data de 6 septembrie 2024, acestea se anulează și sunt supuse restituirii.



Măsura 4 - Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 august 2024 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă ca urmare a controlului fiscal, care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.



În acest caz, contribuabilii care la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență au în derulare un control fiscal pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor stabilite suplimentar de organul de control dacă plătesc aceste obligații până la termenul de plată stabilit în decizia de impunere și dacă depun cererea de anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, indiferent dacă acest control a fost finalizat până la data de 25 noiembrie 2024 sau ulterior acestei date.



Măsura 5 - Anularea unor obligații fiscale principale în cazul persoanelor fizice:



Pentru persoanele fizice care înregistrează obligații bugetare principale restante la data de 31 august 2024 inclusiv, în cuantum mai mic de 5.000 lei inclusiv, achitate în procent de 50% până la data depunerii cererii de anulare, dar nu mai târziu de 25 noiembrie 2024, se acordă:

- anularea unui procent de 50% din obligațiile bugetare principale, restante la data de 31 august 2024 inclusiv;

- anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 august 2024 inclusiv.



Pentru persoanele fizice care înregistrează obligații bugetare principale restante la data de 31 august 2024 inclusiv, în cuantum mai mare de 5.000 lei, achitate în procent de 75% până la data depunerii cererii de anulare, dar nu mai târziu de 25 noiembrie 2024, se acordă:

- anularea unui procent de 25% din obligațiile bugetare principale, restante la data de 31 august 2024 inclusiv;

- anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 august 2024 inclusiv.



În aceste cazuri, pentru a beneficia de anularea obligațiilor bugetare principale, persoanele fizice trebuie sã achite obligațiile curente (cele realizate după 1 septembrie 2024), sã depună toate declarațiile fiscale și cererea de anulare până la data 25 noiembrie 2024 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

