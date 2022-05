Amestecați ceapa cu făina pentru un rezultat excelent: un aperitiv cu care îți vei cuceri musafirii

Acestea sunt ingredientele de care aveți nevoie pentru a prepara niște inele de ceapă delicioase:

1 ceapă mare, tăiată felii,

1 ¼ cană de făină alb,

1 linguriță praf de copt,

1 linguriță de sare,

1 ou,

1 cană de lapte,

¾ cană pesmet,

sare și condimente după gust,

ulei de floare soarelui pentru prăjit.

Amestecați ceapa cu făina pentru un rezultat excelent. Rețeta pas cu pas

Încinge uleiul într-o friteuză la 185°C. Tăiați rondelele de ceapă și puneți-le deoparte.

Într-un bol se amestecă făina, praful de copt și sarea. Înmuiați feliile de ceapă în amestecul de făină până când sunt acoperite complet și pune-le deoparte.

Cu o furculiță, amestecați oul și laptele în amestecul de făină. Înmuiați inelele cu făină în aluat și lăsați-le să se scurgă pe un grătar.

SFAT: Grătarul poate fi așezat pe o bucată de folie de aluminiu pentru o curățare mai ușoară.

Răspândiți pesmetul pe o farfurie sau într-un vas puțin adânc. Așezați inelele de ceapă în pesmet pentru a le acoperi complet. Apoi scuturați-le pentru ca excesul de pesmet să dacă.

SFAT: aveți grijă ca pesmetul să să adere foarte bine.

Prăjiți inelele pe rând în uleiul încins, timp de 2 până la 3 minute, până se rumenesc. Scurgeți-le de excesul de ulei pe prosoape de hârtie. La final, inelele de ceapă se condimentează cu sare și se servesc pe masă.

Aceasta este o rețetă grozavă pentru întreaga familie și prieteni. Și o puteți face împreună cu cei mici ca o activitate distractivă. Poftă bună!

Ceapa, beneficii și proprietăți

Ceapa are nenumărate beneficii pentru sănătate, fiind un aliment bogat în vitamina C, fibre, acid folic, vitamina B6 şi magneziu. Are în compoziţie şi carbohidraţi, dar şi importante cantităţi de potasiu, calciu, fosfor, zinc, iod, cupru, vitamina A, E, C, complexul de vitamina B, precum şi substanţe cu proprietăţi antiseptice.

Ceapa ajută la scăderea nivelului de colesterol și a tensiunii arteriale, deoarece eliberează oxid nitric în fluxul sanguin, ceea ce reduce rigiditatea vaselor de sânge, precum și tensiunea arterială. Și quercetina din compoziția cepei reduce acumularea plăcii în artere.

Cum ceapa conține vitaminele C și K, aceste două oferă beneficii pentru sănătatea osoasă. Vitamina C ajută la sintetizarea colagenului care menține oasele puternice, în timp ce vitamina K ajută organismul să utilizeze calciul necesar pentru menținerea densității osoase

Printre multiplele beneficii aduse de consumul de ceapă se numără și acela că ajută la creșterea imunității. Ceapa verde conține, de asemenea o cantitate importantă de vitamina C. Studiile au demonstrat că alimentele care conțin vitamina C, cum ar fi ceapa uscată sau ceapa verde, pot îmbunătăți funcția imună și pot preveni infecțiile.

