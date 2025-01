Planul simplu prin care Trump oprește imediat războiul din Ucraina/ Președintele american renunță la ”ridicola politică Green New Deal” - Cum arată noua Americă

Președintele Donald Trump a ținut un discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos printr-un apel video. Trump a revenit asupra mai multor măsuri pe care le-a anunțat anterior și pe care le-a pus în aplicare.

Acesta a anunțat că s-a ”descotorosit” de politica ”Green New Deal”, pe care o numește o ”escrocherie” și a menționat de ieșirea SUA din Acordul de la Paris.

Un aspect important este faptul că președintele SUA a îndemnat afacerile din lume să meargă să producă în SUA, altfel vor plăti taxe vamale. Trump a mai anunțat că va cere scăderea prețului petrolului pentru că, dacă se întâmplă acest lucru, ”războiul dintre Rusia și Ucraina se oprește imediat”.

De asemenea, președintele a revenit asupra cererii sale către țările NATO să cheltuie 5% pentru apărare.

„Mă bucur să pot lua cuvântul în fața celor din frumoasa stațiune Davos. A fost o săptămâna istorică în Statele Unite. Am depus jurământul acum 3 zile și am început era de aur a Americii. Alegerile prezidențiale recente au fost decise în cele șapte state cheie și a fost un vot masiv, spre deosebire de ceea ce am văzut în ultima perioadă și mulți așa-ziși experți și chiar inamicii au spus că a fost victoria cea mai hotărâtă după 129 de ani. E frumos! În ultimele 72h se vorbește despre o revoluție a bunului-simț. Țara noastră va fi în curând mai puternică, mai bogată și întreaga planetă va fi pașnică și prosperă datorită acestei energii și datorită a ceea ce facem și vom face. Administrația mea acționează cu mare viteză, fără precedent, pentru a rezolva dezastrul pe care l-am moștenit de la un grup de oameni total inepți.

Foto: Agerpres

Ca să rezolvăm fiecare dintre crizele cu care se confruntă țara noastră luptăm cu haosul economic provocat de politicile eșuate ale fostei administrații. În ultimii 4 ani, Guvernul nostru a făcut cheltuieli nechibzuite de 8000 de miliarde de dolari, a introdus restricții privind energia, restricții care ne-au pus bețe în roate și multe alte lucruri rele, ducând la o criză fără precedent și creșterea costului vieții pentru cetățeni, pentru noi și pentru cei din întreaga lume. Și prețurile au crescut în întreaga lume, în întreaga omenire. Președintele Biden a pierdut controlul la ceea ce se întâmpla în țara noastră din cauza inflației, cheltuielile totale guvernamentale au ajuns cu 1,5 mii de miliarde de dolari mai mari decât atunci când am plecat de la președinție. La fel și costul serviciului datoriei este cu 230% mai mare decât s-a estimat în 2020.

”M-am descotorisit de ridicola politică 'Green New Deal' ”

Rata inflației pe care o moștenim este cu 50% mai mare decât ținta istorică, probabil cea mai mare rată a inflației din istoria țării, de aceea, de când am venit la președinție, am luat hotărâri pentru a lupta contra acestor politici de stânga care au dus la calamități, imigrație, infracțiuni și inflație. Pentru a răsturna toate aceste lucruri am semnat decrete pentru a le cere celor din cabinetul meu să se folosească de toate puterile disponibile pentru a lupta cu inflația și a reduce costul vieții. Am impus îngheț la nivel federal, la fel privind ajutoarele străine, și am creat un nou departament privind eficiența guvernamentală. M-am descotorisit de ridicola politică 'Green New Deal' pe care o numesc o escrocherie și am ieșit din Acordul de la Paris. Am pus capăt politicii nesănătoase și nebunești privind vehicule electrice, astfel încât oamenii se poată cumpăra ceea ce vor.

Foto: Agerpres

Am declarat stare de urgență în privința energiei pentru că vrem să profităm de aurul lichid sub picioare noastre și să dăm aprobările necesare pentru infrastructura energetică. SUA are cele mai mari resurse de petrol și gaze din întreaga lume și le vom folosi, ceea ce va duce la reducerea costului bunurilor și serviciilor, făcând din SUA o supraputere manufacturieră și capital mondială a inteligenței artificiale și a domeniului cripto. Administrația mea va începe cea mare mai campanie de dereglementare din istorie, depășind și recordurile din mandatul meu anterior. Administrația Biden a impus asupra fiecărei gospodării costuri suplimentare de 50.000 dolari, iar noi vom respinge vechile reglementări, ceea ce va face ca cetățenii americani, familii americane să câștige din nou mii de dolar. Pentru a permite economiei noastre să facă un salt, majoritatea din Cameră și din Congres va da o lege cu tăieri de impozite pentru muncitori și pentru familiile lor, cele mai mari tăieri de impozite pentru cei care produc.

Mesaj pentru domeniul afacerilor

Pe plan intern lucrăm și cu democrații ca să prelungim proiectele mele anterioare de reducere de impozite. Vreau să le transmit tuturor afacerilor din lume un mesaj simplu: veniți să vă faceți produsele în SUA. Vă vom oferi cele mai reduse rate de impozitare din toate statele din lume, le facem să scadă chiar și față de nivelul anterior al scăderilor impuse de administrația Trump. Dacă nu veniți să știți că va trebui să plătiți taxe vamale, cuantumuri diferite, făcând ca mii de miliarde de dolari să intre în trezoreria noastră, întărind economia și făcând să plătească datoriile. Sub administrația Trump nu va exista un loc mai bun pe pământ pentru a crea locuri de muncă, a construi fabrici și a prospera decât aici, în bătrânele State Unite. Cred că lucrurile acestea sunt evidente și din frumoasa dumneavoastră sală, unde va aflați, adunați atât de mulți prieteni.

Foto: Agerpres

Încrederea economică crește la un nivel fără precedent în ultimele decenii, nici măcar cum a fost înainte de precedenta alegere, iar optimismul a crescut cu 41% într-o singură lună, cea mai mare creștere înregistrată vreodată. Soft Bank a anunțat între 100 și 200 de miliarde de dolari care vor fi investiți în economia americană datorită rezultatului alegerilor. Oracle, Soft Bank și OpenAI au anunțat acum 2 zile o investiție de 500 de miliarde de dolari în infrastructura inteligenței artificiale. Și alte companii au anunțat investiții de miliarde și miliarde care se adaugă la miile de miliarde investite în America. Astăzi, mass-media raportează că Arabia Saudită va investi cel puțin 600 de miliarde de dolari în SUA, dar îi voi cere Prințului, o persoană fantastică, să crească această sumă până la 1000 de miliarde și cred că pentru că noi am fost buni față de ei, vor face asta.

Prețul petrolului, important

Le voi cere celor de la OPEC și Arabiei Saudite să scadă prețul petrolului. Mă mir că n-au făcut asta înainte de alegeri. Asta nu arată prea multă apreciere din partea lor. Chiar m-a surprins. Dacă scade prețul, războiul dintre Rusia și Ucraina se oprește imediat. Deocamdată prețul este destul de ridicat și face ca războiul să continue, dar scăzând prețul, războiul se termină. Ar fi trebuit să facă asta de multă vreme. Sunt responsabili într-o anumită măsură pentru ceea ce se întâmplă, pentru pierderea a milioane de vieți. Scăderea prețului petrolului va face ca să pot cere scăderea ratelor dobânzilor, care scad deja în întreaga lume. După aceste evoluții care intervin după victoria noastră istorică în recentele alegeri prezidențiale cunoscute foarte bine în întreaga lume, cred că se întâmplă multe lucruri bune în multe țări.

Se spune că se întâmplă la fel în întreaga lume, chiar și în țări cu care suntem foarte prieteni se vede că foarte mulți oameni sunt bucuroși pentru că își dau seama că avem un viitor minunat sub conducerea noastră.

America s-a întors, e deschisă să facă afaceri și în această săptămână voi începe activități rapide pentru a opri invazia de la granița de sud, care permite intrarea atât de multor persoane la un nivel fără precedent, ceea ce este ridicol. După cum am declarat deja avem la graniță o urgență națională și se oprește intrarea tuturor persoanelor care traversau frontiera ilegal. Începem să-i trimitem înapoi pe cei care au traversat frontiera ilegală. După cum ați văzut, activitatea aceasta a început în forță, am trimis o forță armată și trupe de la Garda Națională ca să ajute la respingerea acestei adevărate invazii. Nu vom permite ca teritoriul nostru să fie încălcat după 4 ani lungi pentru că Statele Unite sunt puternice și suverane, o frumoasă națiune, și vor dovedi din nou asta, subliniez, o națiune puternică și suverană.

Foto: Agerpres

Statele Unite sunt din nou un stat, un popor liber. Am semnat un decret pentru a opri toată cenzura guvernamentală. Nu se vor mai eticheta discursurile propriilor cetățeni ca fiind dezinformare sau informare greșită sau zvonuri, după cum spuneau cei de la cenzură și nu vom mai opri schimbul liber de idei și progresul. Libera exprimare a fost salvată în America și vom face asta. Datorită unui decret din această săptămână am pus capăt instrumentalizării celor din domeniul de aplicare a legii care îi afecta pe oameni și pe politicieni și am revenit la domnia legii în mod egal și imparțial. Administrația mea acționează pentru a aboli toate acțiunile de discriminare și alte asemenea prostii în autorități și în sectorul privat. Ne așteptăm ca decizia Curții Supreme să facă din nou ca America să fie o țară bazată pe merit, o țară unde domnește meritocrația, repet acest lucru.

Masculin și feminin

Este politica oficială a SUA că există doar două genuri: masculin și feminin. Nu vor exista bărbați care să participe la sporturile feminine sau operații transgender care s-au răspândit ca părjolul în întreaga lume. Vom restabili bunul-simț și vom aduce înapoi pacea, stabilitatea și puterea și în străinătate. Le cer și statelor NATO să crească cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, ceea ce ar fi trebuit să facă de ani întregi. Cheltuielile acestea erau doar la 2% și cele mai multe state nici măcar nu ajungeau la acest nivel. Am insistat și ele au atins acest nivel pentru că Statele Unite plăteau diferența, ceea ce era inechitabil față de SUA. Au fost multe lucruri inechitabile față de țara noastră timp de mulți ani. Înainte să îmi preiau mandatul, echipa mea a negociat un acord de încetare a focului în Orientul Mijlociu, care nu s-ar fi întâmplat fără noi.

Cred că cei mai mulți dintre dumneavoastră știu, la începutul săptămânii ostaticii au început să se întoarcă la familii. Acest lucru ne bucură și ne bucurăm că și duminica viitoare va continua acest lucru. Vrem să asigurăm un acord de pace între Rusia și Ucraina și sperăm că se lucrează la aceste lucruri. Este foarte important pentru că milioane de soldați își pierd viața. Nu s-a mai văzut așa ceva de la Al Doilea Război Mondial. Sunt morți pe toate aceste câmpuri, pe terenurile agricole, milioane de ruși și de ucraineni. E timpul să îi punem capăt.

Foto: Agerpres

Mari evenimente se pregătesc în SUA. Anul viitor va fi cea de-a 250-a aniversare a întemeierii Americii și mă bucur foarte mult. Sunt mândru că voi fi președinte la acel moment. Se vorbește de 10 ani ca și organizare a Cupei Mondiale. Înțeleg că și Gianni Infantino este în sală, care ne-a ajutat să ajungem la acest pas important. Vreau să-i mulțumesc. Vor urma apoi zilele Olimpiadei pentru care am contribuit în primul mandat. Cine ar fi crezut asta că pierzând mandatul voi ajunge să fiu președinte în timpul Olimpiadei. Iată, ce noroc, voi fi președinte în timpul organizării Cupei Mondiale și a Olimpiadei și a celei de-a 250-a aniversare a SUA, trei mari evenimente. Am izbândit mai mult în 4 zile, lucrând din greu, decât alte administrații în 4 ani. Este doar începutul. Este un lucru minunat. Constatăm spiritul și lumina care s-a aprins din nou în țara noastră. Sub timpul ultimei administrați țara noastră a suferit mult, dar vom reveni pe picioare, făcând ca țara noastră să fie mai mare, mai bună, mai puternică decât oricând.

Le mulțumesc tuturor. Mi-ar fi plăcut să fiu cu dumneavoastră, dar având în vedere că învestitura a fost doar acum 2 zile, ar fi fost cam greu să plec atât de repede. Cu siguranță voi veni într-o zi și vă mulțumesc foarte mult. Știu că aveți un public minunat în care se află mulți prieteni de-ai mei”, a declarat președintele Trump.

