„Este o mare onoare să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră la deschiderea oficială a Conferinței 'Higher Education in Romania on the Global Education Map'.

Doresc să adresez mulțumiri organizatorilor, DC Media Group, precum și sincere aprecieri domnului Bogdan Chirieac pentru oportunitatea oferită de a avea două interviuri în cadrul emisiunii dumnealui.

Astăzi, ținând cont de tema conferinței și de importanța unui astfel de subiect, aș dori să vă împărtășesc o scurtă prezentare generală a învățământului superior din Coreea. Apoi, voi aborda pe scurt relațiile bilaterale dintre cele două țări ale noastre, Coreea și România, și propriile mele idei din punct de vedere diplomatic despre cum să creăm parteneriate internaționale pentru educație și să pășim împreună pe calea spre o lume mai bună.

După unele măsurători, Republica Coreea este cea mai educată țară din lume. Potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), aproape 70% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 24 și 35 de ani din Coreea au absolvit o formă de învățământ superior - cel mai mare procent la nivel mondial. Coreea are, de asemenea, un sistem școlar de cea mai bună calitate atunci când este măsurat prin performanțele elevilor la testele standardizate: conform ultimului raport al Programului pentru Evaluarea Internațională a Elevilor (PISA), Republica Coreea s-a clasat pe locul 2-3 în topul țărilor OCDE.

Rata de înscriere în învățământul superior

Unul dintre cele mai importante aspecte ale sistemului educațional din Coreea este rata de înscriere în învățământul superior - cum ar fi universitățile și colegiile. În Coreea, în medie, 74% dintre elevii de liceu intră în universități. Din acest motiv, concurența între tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă devine din ce în ce mai acerbă după ce termină studiile. Cu toate acestea, menținem o rată a șomajului de 2,8%, iar acest lucru se datorează unei economii robuste care poate oferi multe locuri de muncă.

Investițiile masive ale Coreei în educație și nivelurile ridicate de educație sunt doar un semn al creșterii economice a țării din ultimele șapte decenii. În anii 1950, după Războiul din Coreea, Coreea era una dintre cele mai sărace țări din lume. Astăzi, se află pe locul 10 în topul celor mai mari economii din lume. Doresc să subliniez aici faptul că o concentrare serioasă asupra educației a fost un pilon important al acestei ascensiuni economice. Începând cu anii 1960, când guvernul a pus în aplicare planul de dezvoltare economică, guvernul meu a început să investească masiv și strategic în educație și în dezvoltarea capitalului uman, în cercetare și în inovare tehnologică. La apogeu, mai mult de o treime din bugetul guvernamental a fost alocat educației, iar a doua parte a fost pentru apărare.

Și astăzi, cele mai recente statistici privind educația din Coreea arată că cheltuielile publice pentru educație depășesc 5,1% din PIB, ceea ce este aproximativ la același nivel cu media OCDE, dar când vine vorba de cheltuielile publice pentru educație per elev, acestea sunt de 14100 dolari, mai mari decât media OCDE care este de 12600 dolari.

Relații diplomatice între Coreea și România

În ultimii ani, Coreea și România au continuat să aprofundeze relațiile noastre diplomatice prin schimburi foarte active la nivel înalt. În ultimii doi ani, cei doi președinți ai noștri s-au întâlnit de două ori, prim-miniștrii noștri s-au întâlnit de trei ori, iar președinții Adunării Naționale și ai Parlamentului s-au întâlnit de două ori în România și în Coreea.

În special, în urmă cu o lună, Președintele României a efectuat o vizită oficială la Seul și ambii președinți au adoptat 'Declarația Comună privind Consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și Republica Coreea', care nu numai că a evaluat Parteneriatul Strategic din ultimii 15 ani, dar a stabilit și foaia de parcurs pentru a conduce Parteneriatul nostru Strategic pentru următorii 15 ani.

Această Declarație Comună cuprinde 35 de articole și se concentrează pe mai multe domenii, cum ar fi dialogul politic și de securitate, cooperarea economică și investițiile, precum și cooperarea în domeniul educației și culturii. În marja reuniunii la nivel înalt, a fost semnat, de asemenea, un Memorandum de Înțelegere între cei doi miniștri de Externe ai noștri care vizează, printre altele, schimburile culturale și de tineret.

Consider că cel mai important aspect în ceea ce privește stimularea relațiilor diplomatice bilaterale ar trebui să se bazeze pe schimburile interumane. Pe măsură ce peisajul global al învățământului superior continuă să se transforme, este esențial ca factorii noștri de decizie politică, cercetătorii și experții să colaboreze și să elaboreze politici inovatoare care să se alinieze la tendințele și standardele internaționale.

Programul Global Korea Scholarship (GKS)

Un exemplu care contribuie la această idee este programul Global Korea Scholarship (GKS), sponsorizat de guvernul coreean, prin care, anual, studenți români merg în Republica Coreea pentru a studia la masterat sau doctorat.

Astfel, studenții români au putut beneficia de învățământul superior predat în universități coreene și se întorc acasă cu o nouă perspectivă, dar și cu o simpatie pentru Coreea. Acești studenți contribuie la reducerea distanței dintre țările noastre și ne apropie în fiecare an, motiv pentru care ar trebui să se acorde mai multe șanse studenților români de a studia în Coreea începând cu anul următor.

Acești studenți, atunci când se întorc în România, ar trebui să aibă acces la oportunități de angajare și, pentru a le oferi o oportunitate de muncă de calitate, scopul meu aici este de a stimula investițiile coreene în trei domenii strategice de interes - apărare, energie nucleară și infrastructură, pentru ca marile companii coreene să deschidă mai multe filiale aici, în România. Acest lucru va asigura un ciclu virtuos între economie, investiții, schimburi interumane și educație.

În concluzie, aș dori să subliniez următorul lucru: sistemele de învățământ superior se află la o răscruce critică, în care provocările presante și oportunitățile emergente converg și forțează necesitatea unei evoluții a politicii de învățământ superior. Numai prin angajarea în internaționalizare și promovarea parteneriatelor internaționale, sistemele noastre de învățământ ar putea înțelege mai bine provocările și oportunitățile prezentate de globalizare și ar putea inaugura înțelegerea între oameni de culturi diferite”, a declarat E.S. Kap-soo Rim.

Urmărește conferința aici:

