Am fost pe malul Lacului Morii pentru a vedea cum arată „cel mai scump bloc” din această zonă a Sectorului 6. Iată imaginea!

Am fost pe malul Lacului Morii pentru a vedea cum arată „cel mai scump bloc” din această zonă a Sectorului 6.

În primul rând, nu există. În Sectorul 6 unde cererea de locuințe este ridicată, un dezvoltator imobiliar a început să promoveze un proiect rezidențial deși pe terenul unde ar trebui să fie amplasat nu există nici măcar o fundație. Cu toate acestea, dezvoltatorul susține că o parte dintre apartamentele proiectului au fost deja vândute, ridicând semne de întrebare în legătură cu transparența și veridicitatea acestor afirmații.

Filmările recente realizate pe teren arată clar că, în locul unei fundații sau a unui șantier activ, se află doar un spațiu gol. Acest lucru pune sub semnul întrebării promisiunile făcute cumpărătorilor, care se pot întreba dacă investiția lor este într-adevăr sigură și dacă proiectul va prinde vreodată viață.

În contextul în care dezvoltatorii imobiliari sunt obligați să respecte un set de reguli și reglementări stricte, promovarea unor apartamente inexistente poate ridica probleme legale și etice. Potențialii cumpărători ar trebui să fie extrem de precauți și să se asigure că proiectele în care investesc sunt reale și în curs de dezvoltare, pentru a evita surprize neplăcute.

Această situație subliniază încă o dată importanța verificării amănunțite a oricărui proiect imobiliar înainte de a lua decizia de cumpărare.

Am solicitat o ofertă de preț pentru un apartament într-un bloc care, momentan, există doar în planurile dezvoltatorului. Pentru un apartament cu trei camere, dezvoltatorul cere 201.734 euro + TVA, iar pentru unul cu patru camere, prețul urcă la 306.360 euro + TVA. Aceste prețuri, deși considerabile, sunt cerute pentru un proiect care nu a demarat efectiv și care, în momentul de față, nu are nimic concret de oferit potențialilor cumpărători.

Am încercat să aranjăm o vizionare a „apartamentului" prin intermediul biroului online de vânzări. În timpul conversației cu o reprezentantă numită „Dana”, am solicitat să vedem apartamentul evaluat la 201.734 euro + TVA. Deși știam că blocul nu este construit, pentru un cumpărător obișnuit, care intră pe site-ul dezvoltatorului sau pe pagina de Facebook a proiectului, este ușor să fie indus în eroare, având impresia că blocul deja există și este aproape gata pentru locuire. În realitate, dezvoltatorul promovează de luni de zile un teren gol, cu o groapă și buruieni, singurul avantaj concret fiind vederea la Lacul Morii.

Vă amintim că am vorbit cu doamna Dana să o rugăm să vedem apartamentul mult visat.

Iată dialogul:

Buna seara. Se poate face o vizita la bloc?

Buna ziua. Putem stabili o vizita, doar ca noi abia am inceput amenajarea de santier.

A, pai deci nu am ce vizita?

Doar sa vedeti locatia, accesul si imprejurimile.

Ma interesa sa vad un apartament cu 3 camere, pe acesta la 220.000 de euro, de exemplu.

Este unul dintre apartamentele de pe fata. Se regaseste la toate etajele.

Pai acum inteleg ca nu e nici macar santier, nu inteleg: Se regaseste apartamentul sau nu? Din moment ce cereti pretul, credeam ca exista si apartamentele.

Noi am inceput rezervarea/vanzarea apartamentelor de acum. Dupa cum vedeti apare anul constructiei 2026. Abia acum incepe. Discutati cu Octavian toate detaliile necesare.Toate cele bune. Multumesc.

Conform informațiilor online, lucrările ar fi trebuit să înceapă în luna iulie 2024, dar suntem în august și terenul este plin de bălării! Dacă am fi răutăcioși am putea crede că încă se așteaptă emiterea autorizației de construcție. Am întrebat la Primărie despre autorizație de construcție și așteptăm răspuns.

Iată terenul gol:

