All in - analiza celei mai spectaculoase decizii la poker

A merge All in la poker este una dintre cele mai îndrăznețe mișcări pe care le poți face. Asta deoarece e o decizie care te poate elimina dintr-un turneu sau te poate trimite la casierie dacă joci cash. În același timp, mutarea poate genera câștiguri importante.

Jocul de poker oferă de multe ori momente spectaculoase. Iar unul din această categorie este cel în care un jucător alege să intre All in. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că un jucător alege să parieze toate fisele pe care le are într-o singură mână.

El are argumente să creadă că va câștiga mâna sau încearcă să le arate adversarilor încrederea pe care o are în mâna respectivă printr-un All in. Mai sunt și situații când jucători merg All in tocmai pentru că mai au puține jetoane în raport cu ceilalți adversari și singurul pariu pe care îl mai pot face este un All in.

Momentul în care jucătorii aleg să meargă All in diferă de la un turneu la altul și contează foarte mult și miza. Spre exemplu, în turneele de poker online cu buy in mic/mediu și re-buy poți vedea încă de la primele mâini cum unii jucători merg adesea All in din dorința de a-și crește cât mai rapid stack-ul.

De cele mai multe ori această tactică funcționează, iar jucătorii aleg să nu riște, în timp ce cei care merg All in își cresc stack-ul destul de rapid, chiar dacă și ei riscă mult. În cazul în care cineva blufează și un adversar are o mână bună și continuă, el riscă să părăsească turneul foarte rapid.

Când să mergi All in la poker?

Nu ar trebui să surprindă că în jocul de poker e mai bine să fii agresor decât să faci față unui All in. Psihologia jocului ne arată că cei mai mulți jucători vor folda când au în față un All in. Important este să îți analizezi jucătorii de la masă, să vezi dacă identifici tipare în jocul lor. Dacă observi că ai adversari pasivi, care nu prea riscă și foldează des, atunci să forțezi All in mai des este o soluție pe care merită să o încerci. În general, dacă dai de jucători care plătesc prea des All in-uri pe turn și river, poți profita de situație și forța doar cu mâini puternice.

Momentul jocului nu contează mereu, atât timp cât ai calculat pot equity și ți-ai analizat cu atenție adversarii. Oricând simți că poți profita, merită să mergi All in deoarece reprezintă o soluție rapidă prin care îți poți crește stack-ul sau pune mâna pe un pot fără să ajungi la showdown.

Cum să faci față unui All in în poker

Iar dacă te întrebi cum să faci față unui All in în poker, un concept important este pot-odds (șansele la pot). Ia în calcul că nu trebuie neapărat să fii favorit din punct de vedere statistic pentru a da call la un All in. În cazul în care există multe fise în pot, este în regulă să dai call uneori și cu mâini mai slabe. În schimb, dacă nu sunt foarte multe fise în pot, poți renunța mai ușor la mâna respectivă.

Ce merită să mai știi despre All in la poker

Poate te întrebi ce se întâmplă dacă nu toți jucătorii de la masă pot plăti pariul unui utilizator care merge All in. Să spunem că un jucător pariază 1.000 de unități, iar un altul are doar 50 de unități. El poate miza cele 50 de unități, dar dacă va câștiga va primi doar 50 de unități din pariul adversarului. Iar acesta va rămâne cu 950 de unități, dacă nu mai există niciun alt câștigător la masă.

Pe de altă parte, se ajunge și la poturi secundare, denumite și side pots. Ele sunt create în momentul în care unul dintre jucătorii de la masă merge All in, iar ceilalți jucători au stack-uri mai mari decât ale lui și pot miza în continuare. Spre exemplu, dacă el are un stack de 25 de unități, un alt jucător are de 100 de unități, iar al treilea de 200 de unități. Este important de precizat că al treilea jucător nu poate investi mai mult de 100 de unități în acea mână. Sau o poate face, dar restul de 100 de unități vor fi irelevante. Primul jucător poate investi doar 25 de unități și poate câștiga cel mult 25 de unități de la fiecare adversar.

Iar dacă ultimii doi aleg să mizeze peste 25 de unități, atunci se va face un pot secundar, în care vor conta doar ei doi. Primul nu va obține niciun premiu din acest pot secundar.

Jocurile de casino cu mize reale se adresează persoanelor care au împlinit 18 ani. Fii responsabil!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News