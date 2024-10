Alegerile de pe 1 decembrie, o provocare pentru diaspora. Simina Tulbure: „Chiar dacă sunt departe, românii știu că au rămas aproape de România” / video

Simina Tulbure a criticat programarea alegerilor parlamentare pe 1 decembrie, zi care coincide cu Ziua Națională și a discutat despre lipsa de interes față de clasa politică în cadrul emisiunii „România are nevoie de tine, implică-te,”.

Simina Tulbure, deputat de Diaspora din partea partidului Reper, a participat la emisiunea „România are nevoie de tine, implică-te", moderată de jurnalistul Bogdan Bolojan. Aceștia au discutat despre participarea scăzută a românilor din Diaspora la vot și dificultățile care însoțesc organizarea alegerilor parlamentare din acest an, programate pe 1 decembrie, Ziua Națională a României.

Bolojan a deschis discuția abordând o problemă care a fost adesea subliniată în dezbaterile politice recente: scăderea dramatică a prezenței la vot în Diaspora, în ciuda așteptărilor mult mai mari. „Cum îi convingem pe românii din afara granițelor să meargă la vot?” a întrebat el, având în vedere că, la ultimele alegeri, doar aproximativ 200.000 de români au participat la urne, un număr dezamăgitor.

Provocările organizării alegerilor de 1 decembrie

Data alegerilor a generat critici intense în spațiul public, iar Tulbure a explicat clar motivele pentru care această alegere a fost considerată greșită.

„Într-adevăr, ai spus foarte bine. Alegerile, mai ales cele parlamentare, sunt puse foarte nepotrivit pe 1 decembrie, când românii sărbătoresc și ei. Peste tot, nu doar în Diaspora. De foarte multe ori această sărbătoare poate să aibă loc în afara locului în care locuiesc ei. Deci pot să meargă în orașele mari, cum ar fi Londra, să călătorești până la Londra sau până la Roma, la Milano și așa mai departe. Asta înseamnă că prioritatea numărul 1 pentru un român de 1 decembrie nu va fi votul.

Și aici se mai adaugă și chestiunea promovării acestor alegeri. Pentru că în spațiul public, în momentul de față, se vorbește doar despre alegerile prezidențiale, nu și cele parlamentare, deși alegerile parlamentare sunt mult mai importante decât cele prezidențiale din punct de vedere al responsabilităților cu care vine fiecare instituție.”, a spus Simina Tulbure.

Votul prin corespondență – o soluție subutilizată

Un punct esențial al discuției l-a reprezentat importanța votului prin corespondență, o opțiune care ar trebui să ofere soluții pentru mulți români din străinătate. Tulbure a remarcat că deși acest mecanism a fost gândit pentru a facilita votul în Diaspora, problemele întâmpinate în trecut au scăzut încrederea cetățenilor în această metodă.

„Eu am făcut tot posibilul să promovez și votul prin corespondență, pentru că, într-adevăr, în momentul de față avem mult mai multe opțiuni pentru a merge la vot față de cum era în 2019, când erau cozi interminabile la alegerile europarlamentare. La fel și în 2014. Am stat 9 ore în frig și în ploaie în Londra să votez. Ei bine, acum nu va mai fi cazul, pentru că avem mult mai multe secții de vot puse la dispoziție de către statul român. Mai este instituția care se ocupă în mod direct: ambasadele, consulatele și, în ultimul rând, votul prin corespondență.

Din păcate, abia 6.000 și ceva de oameni s-au înregistrat. Este un număr foarte mic. Au și fost câteva probleme în 2020 cu acest vot prin corespondență, adică n-au ajuns plicurile la destinație. Și, spre exemplu, dacă românii vor să-și facă un plan să meargă în vacanță în perioada aceea și s-au înregistrat pentru vot, ei se gândesc că ajunge votul în siguranță. Și unele nu au ajuns, din păcate.”, mai adaugă aceasta.

Interesul scăzut față de clasa politică și polarizarea societății

Un alt subiect abordat a fost lipsa de interes a românilor față de clasa politică, o problemă care afectează nu doar Diaspora, ci și țara în ansamblu.

„O altă problemă, din păcate, este și interesul față de clasa politică. Dacă clasa politică ne dezamăgește în continuu, la fel și interesul scade sau, mai rău decât atât, se polarizează în societate și atunci există întotdeauna taberele noi vs. voi.

Am văzut cum a funcționat polarizarea în societate chiar la alegerile din Republica Moldova, unde, într-adevăr, propaganda de la Kremlin este foarte puternică și s-a investit masiv în cumpărarea de voturi, manipularea votanților. Deci putem să vedem peste Prut cum a funcționat la alegerile care tocmai au trecut. Au votat da la referendum, cu foarte puțină diferență între cele două întrebări. Dar important este că referendumul a trecut cu chiu și vai, din păcate.

Cred că poate să fie o lecție pentru noi, pentru că interesul la vot scade dacă nu avem modele în politică. Și, în al doilea rând, trebuie să fim mult mai uniți în ceea ce privește democrația, pentru că, într-adevăr, există un pericol la democrație din cauza crizelor prin care trecem, de la situația pandemică pe care am avut-o până la războiul din Ucraina. Și, de foarte multe ori, politicienii, din păcate, știu să profite de aceste crize într-un fel sau altul. Și asta s-a întâmplat și în Republica Moldova.”, explică deputata.

Îndemnul la responsabilitate civică

În finalul discuției, Tulbure a făcut un apel către românii din Diaspora să își exercite dreptul de vot, în ciuda dificultăților întâmpinate.

„Eu încurajez românii să iasă la vot, chiar dacă sunt departe. Ei știu că au rămas aproape de România, pentru că investesc în România de la resurse financiare până la resursele pe care le avem tot mai personale și apropiate de familie. Este important pentru noi să dăm un semnal sistemului politic.

Va fi foarte greu să scoatem românii la vot în diaspora, nu doar din cauza faptului că pe 1 decembrie au loc alegerile și este o sărbătoare națională, dar și pentru că nu există interes în momentul de față. Am avut prea multe crize până în situația de astăzi. Să nu reușești să lași un candidat să candideze, chiar dacă face parte dintr-o anumită clasă politică, nici asta nu ne ajută la vot. Și de asemenea polarizarea de care am discutat mai devreme, care a avut loc și în Republica Moldova, nici asta nu ne ajută, pentru că ne-am înrăit și suntem noi vs. voi când ar trebui să fim noi și să putem să alegem informat și corect. Nu cunoaștem candidații la parlamentare, nu se vorbește despre asta. Se vorbește doar despre candidații la prezidențiale”, mai spune Simina Tulbure.

