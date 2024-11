Alegeri prezidențiale Republica Moldova, turul II. Scor Maia Sandu vs. Alexandr Stoianoglo. Ultimele informații

Alegeri prezidențiale Republica Moldova, turul II, update: Candidatul PSRM în scrutinul prezidențial, Alexandr Stoianoglo, s-a prezentat la secția de votare:

”Împreună cu familia mea, am votat astăzi pentru o Moldova liberă, stabilă şi înfloritoare. Am votat pentru o Moldovă care îşi respectă cetăţenii, indiferent de limbă, naţionalitate, vârstă, religie sau viziuni politice”

Alte declarații ale lui Stoianoglo:

- Eu sunt categoric împotriva coruperii, fraudării alegerilor. Eu consider că alegerile sunt un proces democratic la care trebuie să acceadă toţi cetăţenii Republicii Moldova. Eu niciodată nu am participat la cumpărarea voturilor şi nu participă la cumpărarea voturilor nici partidul care mă susţine în aceste alegeri.

- Eu am anunţat de multe ori că nu am relaţie nici cu Kremlinul, nici cu reprezentanţii altor state, nici cu serviciile speciale şi, dacă aţi observat, până acum nu au apărut astfel de informaţii că eu am astfel de relaţii. Sunt o persoană care promovează numai interesele Republicii Moldova.

- Eu pot să comunic, să răspund la orice întrebare, dar nu alegem reprezentanţii Academiei de Ştiinţe. Noi alegem preşedintele ţării care trebuie să corespundă condiţiilor prevăzute în lege. Eu recunosc că limba oficială este limba română. Eu vorbesc limba română.

Între timp, și-n Germania și Italia, zeci de cetățeni moldoveni stau la coadă pentru a vota.

Se presupune că mai mulți alegători ar fi fost duși, organizat la Minsk, Baku și Istanbul, de către gruparea ȘOR, să voteze.

Alegeri prezidențiale Republica Moldova, turul II, update: Alegătorii de pe listele care și-au vândut votul grupării ȘOR sunt întâmpinați de oamenii legii și amendați, mai arată deschide.md, fiind vorba despre persoane care figurează în listele ridicate de oamenii legii în cadrul perchezițiilor desfășurate zilele trecute la membrii grupării criminale „ȘOR” și blocului „Victoria”.

Alegeri prezidențiale Republica Moldova, turul II, update: Până la ora 08:00, au votat 70.000 de cetățeni. În București, este deja coadă la secțiile de votare. Cetățenii moldoveni din străinătate pot vota în turul doi chiar dacă nu au votat în primul tur și nu au nevoie de înregistrare prealabilă.

foto Facebook/ Angela Gramada:

Alegeri prezidențiale Republica Moldova, turul II. Republica Moldova are de ales între Maia Sandu, orientată spre Europa, și Alexandr Stoianoglo, candidatul pro-rușilor. În primul tur al alegerilor prezidențiale, Maia Sandu a obținut 42% din voturi, iar Alexandr Stoianoglo 26%.

Alegeri prezidențiale Republica Moldova, turul II. Astăzi, au fost deja deschise 2.219 secții de votare, dintre care 1.988 pe teritoriul Republicii Moldova.

Pentru turul II, CEC a tipărit în total 3.659.696 buletine de vot, dintre care 2.820.496 buletine de vot pentru secțiile de votare din țară și 839.200 buletine de vot pentru secțiile de votare din străinătate. Dintre acestea, 2.906.891 în limba română, 746.929 în limba rusă, 3.900 în limba găgăuză, 870 în limba rromani, 991 în limba bulgară și 115 în limba ucraineană, conform deschide.md.

Alegeri prezidențiale Republica Moldova, turul II. Pe buletinele de vot, se regăsesc, în ordinea voturilor din primul tur:

- Maia Sandu, desemnată de Partidul Acțiune și Solidaritate;

- Alexandr Stoianoglo, desemnat de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și susținut din umbră de fugarul penal Ilan Șor, mai arată sursa citată.

Alegeri prezidențiale Republica Moldova, turul II. Secțiile de votare activează de la ora 07:00 și până la ora 21:00.

