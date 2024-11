Alegeri prezidențiale 2024. Elena Cristian: Vor fi luni complicate pentru România, dacă datele se mențin. Va fi doar un mers înapoi!

Elena Cristian a spus că, în competiția actuală, niciunul dintre cei patru candidați nu are asigurată intrarea în turul al doilea, inclusiv candidatul aflat pe primul loc.

„Patru candidați se bat să intre în turul II, niciunul nu e sigur. Nu e nimeni sigur că intră în turul II, în acest moment, din ce văd eu aici. Deci nici locul I nu e sigur.”, a spus Elena Cristian.

Aceasta a subliniat că primele trei locuri sunt foarte apropiate, iar doi candidați considerați anterior favoriți pentru turul II au pierdut șansele. În schimb, un candidat care nu era măsurat se află acum pe o poziție foarte bună.

„Gândiți-vă că primele trei locuri sunt în marja de eroare, să spun așa. Nici nu poți să știi cine este pe primul loc în acest moment. Aș spune că doi candidați care erau dați de sondaje cu șanse de turul II sunt pa... Pa, pa! Aproape de top 10, să zic așa, și unul care nici nu era măsurat... (n.r. se află foarte sus).”, a spus Elena Cristian.

Analistul DC Business a afirmat că niciun candidat nu are un scor care să coincidă cu cel al partidului, fiind sub acesta, cu o singură excepție care depășește scorul partidului.

„Niciunul dintre candidați nu este în scorul partidului, deci nu are are nicio treabă, niciunul. Sunt ori în plus, ori în minus. Unul singur este peste.”, a spus Elena Cristian.

De asemenea, aceasta a avertizat că, dacă datele actuale se mențin, România va traversa o perioadă extrem de complicată, cu luni dificile și un regres semnificativ.

„Uitându-mă pe datele dumneavoastră, pot spune doar că urmează o perioadă foarte complicată pentru noi dacă datele vor rămâne acestea sau în această direcție. Vor fi luni complicate pentru România, extrem de complicate. Va fi doar un mers înapoi.”, a spus Elena Cristian la România TV.

