Alegător din București, acuzații grave despre referendumul lui Nicușor: Au sunat la BEC, STS/ UPDATE

UPDATE: În urma publicării acestui articol, un alt cititor ne-a scris că a refuzat să voteze la referendum, arătându-le că nu are buletinele de vot pentru referendum, moment în care, conform acestuia ”Urlau prin secție - domnul nu vrea la referendum! Da, nu vreau. Ăsta e modul de operare”.

Alegătorul a mers într-o secție de vot din București pentru a vota pentru alegerile prezidențiale 2024, primul tur. În secția de votare 1137, a fost întrebat dacă va vota și la referendumul organizat de Nicușor Dan. Votantul a răspuns negativ, dar ”tableta” l-a trecut pozitiv.

Informațiile DCNews sunt că ar fi disperare mare că referendumul lui Nicușor Dan, primarul general, nu ar face pragul. Ultimele date AICI

”Pentru ca referendumul să fie validat, trebuie să avem o prezenţă la vot de 30% din persoanele cu drept de vot din municipiul Bucureşti, adică 540 de mii de oameni care să se prezinte, iar buletinele valabile exprimate să fie cel puţin 25% din numărul persoanelor cu drept de vot, deci trebuie să existe 450 de mii de buletine de vot valabile exprimate” declara, zilele acestea, Nicușor Dan.

”Eu am stat 20 de minute în secție. Am spus că nu vreau să votez la referendumul local, dar operatoarea a bifat că vreau. Au sunat la BEC, STS. Nu am fost de acord sa îmi dea buletin de vot. Fac dinadins așa, să atingă pragul. Or să treacă în PV... Secția 1137. Deci, validat în tabletă, dar am refuzat să iau buletinele pentru referendum” ne-a transmis cititorul, care ne-a dat și poza cu coada la vot formată după ”eroarea” în ceea ce-l privește.

