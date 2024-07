Alcaraz își începe apărarea titlului la Wimbledon cu o victorie, Sabalenka se retrage din cauza unei accidentări

În timp ce accidentările au afectat mulți dintre cei care au ridicat Cupa Challenge în ultimii ani – existând semne de întrebare cu privire la participarea lui Novak Djokovic și Andy Murray – Alcaraz a demonstrat că este în formă maximă, în ciuda unei pregătiri mai puțin ideale pentru turneul pe iarbă. Alcaraz, cap de serie numărul trei, care a recunoscut că se emoționează chiar și când se antrenează pe terenul spiritual al tenisului pe iarbă, l-a învins pe estonianul Mark Lajal cu 7-6(3), 7-5, 6-2 într-o zi înnorată în sud-vestul Londrei.

„Să pășesc pe acest teren, este cel mai frumos teren pe care am jucat vreodată. Încă am emoții când joc aici”, a spus Alcaraz, al cărui titlu de la Queen's Club s-a încheiat cu o ieșire timpurie luna trecută. „Am jucat 45 de minute aici joi și este prima dată când am emoții la antrenament. Sunt bucuros și mă simt privilegiat să joc pe acest teren. Când mă plimb pe aici, am fiori. Îmi amintesc de anul trecut și a fost un sentiment grozav.” am mai spus el.

Nu toți cei prezenți la All England Club în prima zi a campionatului au împărtășit bucuria recentului campion de la French Open. Perechea belarusă Aryna Sabalenka și Victoria Azarenka, care dețin împreună patru titluri la Australian Open, au fost victimele accidentărilor în prima zi.

Cap de serie numărul trei, Sabalenka, care urma să joace împotriva americancei Emina Bektas, și cap de serie numărul 16, Azarenka, s-au retras ambele cu puțin timp înainte de meciurile lor de deschidere din cauza unor accidentări la umăr. Azarenka trebuia să joace împotriva campioanei de la US Open 2017, Sloane Stephens.

Fanii care se vor îndrepta marți spre All England Club vor spera ca Djokovic și Murray, care au pus capăt așteptării de 77 de ani a Marii Britanii pentru un campion la Wimbledon în 2013, vor fi suficient de apți pentru a-și face aparițiile programate pe terenul central.

În timp ce Djokovic a suferit o intervenție chirurgicală la genunchi luna trecută, Murray se recuperează după o intervenție pe spate efectuată cu doar câteva zile în urmă și, având în vedere că turneul din acest an este așteptat să fie ultimul său Wimbledon, speră cu disperare să poată scrie finalul poveștii sale cu o ultimă cursă impresionantă pe teren.

De două ori finalist la French Open, Casper Ruud, a fost încântat să revină pe teren după ce a fost afectat de o infecție parazitară care l-a ținut în pat aproape două săptămâni după semifinala de la Roland Garros luna trecută. Ruud a egalat cel mai bun rezultat al său la campionat după ce a ajuns în turul al doilea învingându-l pe australianul Alex Bolt cu 7-6, 6-4, 6-4.

Cap de serie numărul cinci, Daniil Medvedev, învins în semifinale anul trecut de Alcaraz, a obținut o victorie sigură cu 6-3, 6-4, 6-2 împotriva americanului Aleksandar Kovacevic.

