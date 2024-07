Alarmant: Vipere într-un cartier suprapopulat din Cluj

O femeie din Cluj a povestit că a dat "nas în nas" cu un șarpe cu dungi în zigzag pe spate, undeva în apropierea unui centru comercial din cartierul Gheorgheni. Speriată, a alertat jandarmii care au încercat să-l captureze însă s-a dovedit a fi o misiune mai mult decât complicată. În plus, femeia i-a sfătuit pe cei din jur să fie atenți deoarece ar putea fi vorba despre o viperă. „Șerpișorul acesta, despre care am auzit că e viperă, a fost la complexul Mercur observat de mine acum 3-4 seri. Am chemat jandarmii și l-au prins greu. Când treceți pe lângă farmacie, prin iarba din față, să fiți cu precauție. Avea niște dungi în zigzag pe spate”, a povestit pe un grup public o clujeancă din Cartierul Gheorgheni, potrivit Ziarul de Cluj.

Nu toți clujenii se simt amenințați: „Nu cred că e viperă, ocoliți-l să poată să se retragă, nu facem parte din dieta șerpilor de pe la noi așa că nu ne vor ataca” - a comentat la postarea femeii.

În timp ce unii locuitori sunt sceptici și cred că șarpele nu este o viperă și că este suficient să fie evitat, alții confirmă prezența mai multor șerpi în parcul din zonă. Șerpi care par a fi vipere, după aspect: „Fiți foarte atenți. Eu am văzut astăzi 3-4 șerpi, sigur erau vipere”.

Ce trebuie să faci dacă ești mușcat de o viperă. De ce nu e bine să pui gheață pe rană

Păstrează-ți calmul: Stai liniștit pentru a încetini circulația sângelui.

Imobilizează zona afectată: Menține membrul mușcat imobilizat și la nivelul inimii pentru a reduce inflamația.

Îndepărtează hainele strâmte: Scoate bijuterii, ceasuri sau îmbrăcămintea mulată de pe zona afectată pentru a preveni compresiunea.

Nu pune gheață pe rană: Evită aplicarea de gheață pe zona mușcată, deoarece poate agrava leziunea.

Nu suge rana: Nu încerca să sugi veninul, acest lucru poate duce la infecții.

Nu consuma alcool sau cafeină: Acestea pot crește tensiunea.

Solicită ajutor medical: Mergi la cel mai apropiat spital sau sună la urgențe pentru a primi tratament adecvat.

Monitorizează simptomele: Fii atent la apariția simptomelor severe cum ar fi dificultăți de respirație, umflături, amețeli, greață sau stare de leșin.

