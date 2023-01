Alarmă de incendiu la Ministerul Afacerilor Externe din Rusia / video

La una din clădirile Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse s-a declanșat alarma de incendiu.

„Într-una dintre clădirile Ministerului de Externe din camera tehnică a fost declanșată o alarmă de incendiu. Motivul ar fi un scurtcircuit. Angajații Ministerului Situațiilor de Urgență lucrează. Nu sunt victime”, a declarat Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al Ministerul rus al Afacerilor Externe.

A fire alarm went off in one of the buildings of the Russian Ministry of Foreign Affairs in a technical room.



Firefighters are working at the site. pic.twitter.com/b72N2UEGvp