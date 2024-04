Al doilea om din Ministerul Apărării din Rusia acuzat de corupție și arestat

Comitetul nu a oferit alte informații, cu excepția specificării faptului că Ivanov este suspectat de luare de mită într-o formă deosebit de mare, o infracțiune penală pedepsită cu până la 15 ani de închisoare. El va rămâne în arest preventiv. Conform unei declarații a instanței, anchetatorii au informat Curtea Basmany din Moscova miercuri că Ivanov a complotat cu terți pentru a primi mită sub formă de servicii de proprietate nespecificate "în timpul contractării și subcontractării lucrărilor pentru nevoile Ministerului Apărării", scrie euronews.com.

Russian Deputy Defense Minister Timur Ivanov was arrested for two months after a decision was made by the Basmanny Court. He's facing 15 years in prison for a large-scale bribe.



But don't be fooled by the headlines, this corrupt man has been robbing the Russian population with… pic.twitter.com/CaQzvejRU4