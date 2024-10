Ai un copil cu diabet? Centrul din România care schimbă vieți. Mămică: Totul a fost peste așteptările mele

O mămică împărtășește experiența transformatoare pe care a avut-o alături de băiețelul său de 1 an și 10 luni, diagnosticat cu diabet zaharat tip 1. După 5 luni dificile de gestionare a glicemiei, ea povestește cum vizita la Centrul "Cristian Șerban" din Buziaș le-a schimbat viața.

Acolo, au primit sprijin medical și informații valoroase care i-au ajutat să controleze mai bine diabetul copilului. După ajustarea dozelor și educarea lor cu privire la boală, glicemiile băiețelului s-au stabilizat, permițându-i să ducă o viață cât mai normală.

"Bună mămici! Băiețelul meu de 1an și 10 luni a fost diagnosticat cu DZ1 și avem 5 luni de la debut iar ultima glicată a noastră a fost 9,78. O perioadă în care glicemia 300 mi se părea o glicemie perfectă, o perioada in care eu nu știam cum să controlez și să gestionez toată situația , chiar dacă eu credeam că știu și eram foarte sigură pe deciziile mele ,o perioada foarte grea...

În urmă cu o lună și jumătate am fost la Centrul “Cristian Șerban” din Buziaș. Acolo, viața noastră s-a schimbat în bine. Încă din prima zi în care ne-au reglat dozele, glicemia începea să revină la una bună . Am dobândit multe informații de care eu nu mai auzisem aici, la București. Pe lângă personalul medical extrem de bun și înțelegător (nu mai zic că copilul meu s-a lipit de ei extrem de tare, a plâns până acasă că am plecat de acolo), nici nu se compară cu cei de la București.

De la mâncare până la curățenie, totul a fost peste așteptările mele. Mai ales cărțile pe care le au la vânzare despre tot ce înseamnă “diabetul Z1”, foarte bine instruite. Ajută foarte mult și pe viitor în educația copilului, sunt foarte mulți copii ca el — la Centrul Medical pentru copii şi tineri "Cristian Şerban" Buziaş.

Am venit aici să spun experiența mea care ne-a schimbat în bine toată situația, iar de când am venit de acolo avem un control glicemic foarte bun și mâncăm cam orice, ca un copil fără diabet. Eu îmi doream foarte mult când eram la început să văd o postare ca asta și sper din suflet să vă ajute și pe voi, mămicile care sunt în situația mea. E musai să ajungeți acolo, MUSAI! Noi nu o să lipsim, în fiecare an vom fi prezenți acolo. Sănătate multă și glicemii cât mai bune", a scris o mămică pe un grup de Facebook.

