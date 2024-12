Ai fost azi la Carrefour? Uită-te pe bon! E posibil să fi fost țepuit cu zeci sau sute de lei / foto

Dacă ai fost sâmbătă, 21 decembrie, la Carrefour Orhideea din București, e cazul să-ți verifici bonul fiscal! Există riscul să fi plătit mult mai mult decât valoarea reală a cumpărăturilor, iar explicațiile „tehnologice” ale magazinului sunt de-a dreptul revoltătoare.

Am mers să fac câteva cumpărături. Printre acestea doi castraveți. M-am întors acasă cu un bon pe care apăreau 5 kilograme de struguri, în valoare de 90 de lei. Struguri pe care, evident, nu-i cumpărasem! (Castraveții nu apăreau pe bon).

M-am uitat de două ori la bon, crezând că poate mi-au jucat ochii feste. Dar nu: castraveții mei – care cântăreau în total 450 de grame – fuseseră taxați ca struguri, iar cantitatea, multiplicată de zece ori. În loc de 0,500 kilograme, pe bon apăreau 5 kilograme. Asta da „magie” tehnologică!

Am făcut ce ar fi făcut orice persoană păgubită: am urcat în mașină și am pornit înapoi spre Carrefour Orhideea. Am pierdut aproape o oră în traficul infernal al Bucureștiului, doar pentru a cere respect din partea Carrefour Orhideea.

Ajunsă la biroul de informații, am explicat problema unei angajate care, surprinzător sau nu, a sugerat că ar putea fi vina mea: „Poate ați introdus greșit codul de bare.” Serios? Cât de greu e să scanezi doi castraveți? Totuși, după ce a verificat și ea, eroarea a fost confirmată. Aparatul înregistra castraveții ca struguri și, pentru un motiv știut doar de ei, multiplica greutatea.

Am primit banii înapoi, dar, sincer, situația era departe de a fi rezolvată. Am chemat managerul. Când l-am întrebat dacă voi primi un voucher pentru timpul pierdut (eu și toți cei păgubiți), răspunsul a fost: „Nu dăm vouchere pentru astfel de situații. Nu vrem să creăm precedente.”

(Nu am primit nici măcar scuze, cu atât mai puțin vouchere).

(Ironia? Când vine vorba de „precedente” la erori din care rezultă țepe, se pare că nu au nicio problemă să le creeze)...

Cât timp mă aflam la biroul de informații, o altă persoană a venit cu aceeași problemă. În cazul său, pierderile erau și mai mari: 200 de lei pentru niște castraveți taxați, bineînțeles, ca struguri.

„Eu deja începusem să mănânc din castraveți și doar pentru că mi se părea că am plătit prea mult am verificat bonul,” mi-a spus persoana respectivă. „De obicei nici nu mă uit. Cine știe câți oameni au fost păcăliți astăzi!”

Managerul și „eroarea tehnologică”

Cireașa de pe tort a fost intervenția managerului. În loc de scuze, mi-a zis: „Da, a fost o eroare offline. Ați primit banii înapoi. Ce mai vreți?”

Ce mai vreau? Poate un minim respect pentru timpul meu pierdut. Poate o explicație clară despre cum astfel de „erori” sunt posibile într-un sistem de retail uriaș. Poate o garanție că alți oameni nu vor păți la fel.

Dar nu. Mi s-a spus că problema este „tehnologică” și că astfel de situații nu justifică oferirea unui voucher. Nu, pentru Carrefour, e mai important să nu creeze „precedente” decât să își asume responsabilitatea pentru un sistem defectuos.

Cine plătește pentru erori?

Ceea ce m-a deranjat cel mai mult nu este suma pierdută, ci modul în care un colos precum Carrefour tratează clienții. Greșelile se întâmplă, dar cum rămâne cu cei care nu observă și nu revin pentru a-și recupera banii? Cine le restituie diferența?

E ciudat cum astfel de probleme apar exact când magazinele sunt arhipline, iar oamenii sunt mai puțin atenți, cum sunt sărbătorile. Poate e o coincidență.

Dacă astăzi ați fost la Carrefour Orhideea – verificați-vă bonul fiscal înainte să plecați. Se pare că greșelile „tehnologice” sunt mai frecvente decât am crede, iar responsabilitatea de a le detecta pare să fie exclusiv a noastră.

Cât despre Carrefour, poate că ar fi timpul să învețe că respectul pentru clienți nu e doar o chestiune de PR, ci o obligație. Până atunci, fiecare dintre noi trebuie să fie propriul său paznic. Și dacă vreodată sunteți păgubiți, nu ezitați să vă cereți drepturile. Eu mi le-am cerut. Chiar dacă mi-a luat o oră și m-a costat o doză bună de nervi.

Dacă problema a fost confirmată ca fiind sistemică, Carrefour ar fi trebuit să comunice rapid publicului, prin afișe la intrarea magazinului, mesaje pe rețelele sociale pentru a-i avertiza să își verifice bonurile și să își recupereze banii.

(Nu e timpul pierdut, dragă Carrefour Orhideea din București, poți informa acum publicul...)

De-a lungul vremii, tot românul a mai închis ochii dacă a fost „țepuit” cu 1-2 lei la supermarket, dar când se ajunge la erori de zeci sau sute de lei... parcă ceva nu este în regulă.

Vom vedea ce punct de vedere are și Protecția Consumatorului privind acest caz.

