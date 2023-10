Agnes Berman, interviu din Israel. Fiica sa, de 23 de ani, ofițer în armată, se pregătește acum să intre în Fâșia Gaza. ”Hamas trebuie eliminat. Oamenii din Gaza merită o viață normală”

Agnes Berman locuiește în nord, lângă Nazaret. Zona în care locuiește nu este direct afectată de conflictul cu Hamas-ul. ”Am avut câteva sirene săptămâna trecută. Acum este liniște” ne-a spus aceasta.

Marea teamă este pentru fiica sa. Are doar 23 de ani, dar a intrat în armată la 18. Acum, se află la granița cu Fâșia Gaza: ”Fiica mea este în sudul Israelului, la granița de la Gaza. Este cu un batalion de tanchiști. Eu știu că face ce dorește să facă, este ofițer în armata israeliană, a semnat pentru încă trei ani în armată și a văzut o obligație să servească în armată. Ea asta a vrut, să facă armata, să schimbe situația, să ajute. Cu teama... cred că fiecare mamă are teamă pentru copil, indiferent că e băiat sau fată. Noi suntem împreună aici. În fiecare casă este un copil care este soldat. Suntem împreună și eu cred că o să se întoarcă, că o să fie sănătoasă”.

”Am deschis știrile sâmbăta trecută și au început să sune la știri oameni măcelăriți. Ei erau la telefon și erau măcelăriți”

Agnes Berman ne-a mai spus: ”Noi suntem șocați de evenimentele care s-au întâmplat. Eu sunt o fiică a unui supraviețuitor de Holocaust și nu am crezut că o să văd așa ceva”. Despre dimineața zilei de sâmbătă, când Hamas a intrat în Israel, aceasta ne-a mărturisit: ”E ceva groaznic, nu se poate uita într-o viață. Am deschis știrile sâmbăta trecută și au început să sune la știri oameni măcelăriți. Ei erau la telefon și erau măcelăriți. În primele trei ore nu am înțeles ce se întâmplă. Apoi au început să vină știrile despre oamenii care au murit în casele lor, bebeluși decapitați, groaznic! Ceva ce un om normal nu poate înțelege. Nu întotdeauna este aici pace, dar nu am crezut niciodată că așa ceva se poate întâmpla la noi în stat”.

”Nu toți sunt Hamas!”

În fiecare zi, veneau la muncă în Israel din Fâșia Gaza 20.000 de oameni. Întrebată despre acești oameni, despre relația oamenilor cu civilii din Fâșia Gaza, Agnes Berman a subliniat: ”Oamenii din Fâșia Gaza, civilii, sunt oameni care vor să trăiască, să lucreze, să aducă o pâine acasă. Eu cred că după ce o să eliminăm Hamas, o să aibă și ei o viață mai bună. N-o să trebuiască să cerșească, să trăiască în frică. Trebuie să diferențiem Hamas și civilii palestinieni. Nu sunt același lucru. Hamas este o organizație teroristă care vrea să omoare israelieni și evrei în toată lumea. Civilii sunt oameni ca mine și ca dvs., care vor să trăiască, să-și crească copiii. Nu toți sunt Hamas!”.

”Hamas trebuie eliminat. O să plătim greu. Vor fi morți în Israel, în armată. Dar trebuie, pentru copiii noștri, pentru viața noastră de aici, să eliminăm Hamas” a transmis Agnes Berman.

”Noi înțelegem aici, în Israel, că trebuie să avem o armată puternică, altfel nu supraviețuim aici”

Revenind la misiunea fiicei sale, aceasta urmează să intre în Fâșia Gaza. Are 23 de ani și nu a mai participat la nicio operațiune de acest fel. ”Suntem terifiați” ne-a spus Agnes Berman, adăugând că ”Nu pot să-mi închipui ce va vedea astăzi și în viitor. Sunt copii de la 19 la 23 de ani (în armata israeliană). Au ofițer bun și eu cred în armata israeliană. Fiica mea este mică... și este mare. Este în armată de la 18 ani, anul acesta este al cincilea an. E o luptătoare. Noi înțelegem aici, în Israel, că trebuie să avem o armată puternică, altfel nu supraviețuim aici. E foarte greu, eu dacă aș vorbi cu dvs. din sufletul meu, n-aș putea spune o vorbă acum. Dar trebuie să-i sprijinim și să fim uniți, pentru că altfel nu o să avem o țară aici”. La remarca ”vor intra mulți copii în Gaza, din aproape fiecare familie din Israel”, Agnes Berman a spus că ”pe strada noastră, cred că fiecare casă are un copil în armată”.

Fiecare casă din Israel are un buncăr

În nord, este mai bine, ne spune Agnes Berman, dar în sud, în multe localități, oamenii trăiesc în adăposturi, în buncăre: ”Noi, în fiecare casă, avem o cameră, care este un buncăr, un adăpost. Când auzim sirena, toată lumea fuge în această cameră. Am pus acolo scaune, apă, cutie de conserve, lanternă, avem pentru telefoane electricitate. În fiecare casă, noi ne pregătim, nu știm ce o să fie”.

Israelienii au plecat din sud spre nord, refugiindu-se de rachetele Hamas

Întrebată dacă vin în nord israelieni din sud, Agnes Berman ne-a spus că sunt foarte mulți: ”Sunt oameni din sud care au venit să stea aici, la noi, în localitate, din cauza rachetelor. Lângă noi, într-o localitate, sunt oameni din kibuțurile unde au fost măcelăriți. Sunt oameni traumatizați. Și mulți copii. În fiecare localitate, sunt voluntari care încearcă să ajute și armata și pe cei măcelăriți în sud și nu mai au casă unde să se întoarcă. Noi am donat mâncare, obiecte de toaletă pentru armată”.

”Noi nu ne așteptăm să ne primească cu flori”

La noi în țară se așteaptă momentul în care armata Israelului va intra în Fâșia Gaza și mulți spun că atunci va începe, cu adevărat, războiul. Întrebată dacă asta se vorbește și-n Israel, în media, Agnes Berman ne-a spus: ”Da, se vorbește despre asta și la televiziune, și la radio și-n grupurile de WhatsApp. Oamenii știu că următoarea luptă va fi în Gaza și va fi una dură. Noi nu ne așteptăm să ne primească cu flori. Știm că au buncăre, culoarele subterane, știm că ne așteaptă. Încercăm să vedem ce se poate face. Una dintre variante este că se bombardează de trei-patru zile nordul Gazei, ca să evităm morții noștri când vor intra în Gaza”.

Despre implicarea Hezbollahului

Despre riscul ca odată cu intrarea în Gaza, să intervină și Hezbollahul, Agnes Berman spune: ”Sper că nu. Noi am vrea să fie o luptă izolată în Gaza, este ceva ce a făcut Hamas. Direct, nu ar avea o legătură cu Hezbollahul. Din păcate, indirect, are multă legătură. Ne-a ajutat că și americanii au trimis două vase militare în zonă și au spus că ne vor sprijini dacă va fi o intrare a altor state- nu au spus ce state. Noi vedem că-n fiecare zi sunt atentate, bombe de la Hezbollah, dar nu incidente mari și înțelegem că ei vor să fim și acolo, la granița de la nord, să nu ne concentrăm doar în Gaza. Eu tare sper să nu fie incidente mari, să nu avem un război cu Hezbollahul”.

”Oamenii din Gaza au dreptul să trăiască bine. Sper să aibă și ei o viață normală”

Cu privire la împărțirea lumii în două, Egiptul, China acuzând Israelul că reacția sa a depășit dreptul de auto-apărare, transformându-se într-o pedeapsă colectivă, iar UE, SUA spunând că este dreptul Israelului de a se apăra în conformitate cu dreptul umanitar și internațional, Agnes Berman răspunde: ”Ei vor să facem ceva care să fie egal cu ce a făcut Hamas-ul. Niciun stat din Est sau din Vest nu se poate gândi ce înseamnă egal... Egal este să mergem în Gaza și să ucidem oameni? Să mergem și să decapităm copii? Nu putem face asta, putem numai să eliminăm această grupare teroristă de pe fața pământului. Acesta cred că este scopul nostru. Cred că apoi, după ce vom elimina Hamas-ul, toate ajutoarele vor merge la oameni, nu ca să facă rachete și tuneluri. Oamenii din Gaza au dreptul să trăiască bine. Banii primiți de la UE, de la noi, din America, Qatar s-au dus pentru muniție, buncăre, tuneluri. Eu cred și sper - poate sunt optimistă - dar sper să aibă și ei o viață normală”.

