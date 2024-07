Afaceri făcute pe cârca românilor. Elena Cristian: Aceste firme ar dispărea dacă am avea contoare inteligente!

În prezent, România se confruntă cu probleme generate de consumul mare de energie electrică, în contextul temperaturilor ridicate. Oamenii consumă foarte multă energie electrică, iar cererea mare implică achiziționarea unei cantități considerabile de energie la prețuri ridicate. De asemenea, se vorbește tot mai des despre întreruperi în furnizarea curentului, motiv pentru care suntem sfătuiți să reducem consumul de energie.

Elena Cristian a explicat cum se poate rezolva această situație. Potrivit acesteia, ANRE ar trebui să permită instalarea de contoare inteligente pentru a monitoriza consumul de energie în timp real.

„Este suficient ca ANRE să dea voie la instalarea de contoare inteligente și vezi în orice moment cum consumi. Acum ar fi o soluție, doar că acolo există o normă și nu pot fi instalate aceste contoare inteligente pentru toți consumatorii.”, a spus Elena Cristian.

De ce nu sunt instalate contoare inteligente

Elena Cristian a explicat că există multe firme care obțin profituri considerabile prin citirea contoarelor neinteligente. Dacă ar exista contoare inteligente, aceste companii ar fi eliminate, deoarece consumul de energie ar putea fi monitorizat automat. Potrivit acesteia, este unul dintre motivele pentru care termenele de implementare au fost amânate, deoarece unii beneficiază financiar de citirile periodice ale contoarelor tradiționale.

„Sunt foarte multe firme, pe lângă ANRE, chiar unii lideri de sindicat de la ANRE, care citesc aceste contoare neinteligente și care fac o afacere foarte bună, cu o cifră de afaceri impresionantă. Vin așa și citesc. Dacă am avea contoare inteligente, aceste firme ar dispărea. Acesta este unul dintre motivele pentru care termene au fost amânate, pentru că cineva mănâncă o pâine bună de pe urma citirii periodice a contorului.”, a spus Elena Cristian la România TV.

Ciolacu a convocat Comandamentul pentru Energie pentru vineri dimineaţa

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, că până în acest moment instituţiile de linie au făcut faţă problemelor ivite ca urmare a consumului mare de energie electrică, înregistrat pe fondul temperaturilor ridicate cu care se confruntă România în această perioadă.



El a fost întrebat de presă ce măsuri vizează Guvernul pe subiectul consumului sporit de energie înregistrat în această perioadă pe fondul perioadei de caniculă din ţara noastră.



"Am avut şi azi de dimineaţă împreună cu domnul vicepremier o întâlnire cu ministrul Energiei. Dânsul, aţi văzut că a şi făcut un anunţ, că stă de vorbă cu toţi producătorii, cu distribuitorii. Încercăm să gestionăm cât mai bine această situaţie care o să mai dureze, din câte am înţeles, câteva zile, cu aceste temperaturi ridicate. Până acum a făcut faţă, au existat întreruperi, cum a fost la Spitalul Fundeni, dar există generatoare, există lucruri pregătite, deci ... Până-n acest moment, din punctul meu de vedere, am făcut faţă acestei perioade ", a declarat Marcel Ciolacu.



Premierul a făcut declaraţiile la finalul conferinţei ordinare de alegeri a PSD Sector 3, unde a participat în calitate de preşedinte al partidului, potrivit Agerpres.

