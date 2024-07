Aeroportul din Frankfurt a oprit zborurile după ce activiștii pentru climă au blocat pistele /foto

Aeroportul din Frankfurt, cel mai aglomerat din Germania, a suspendat zborurile timp de trei ore, joi dimineață, după ce activiștii pentru climă au blocat pistele lipindu-se de asfalt. Grupul Last Generation a declarat într-un comunicat că șase protestatari au tăiat un gard și au ajuns în diferite puncte de pe piste, purtând pancarte cu mesajul „petrolul ucide”.

Fotografiile publicate de grup au arătat protestatari în veste de siguranță portocalii cu mâinile lipite de asfalt. Ulterior, aceștia au fost îndepărtați de pe pistă și arestați.

Frankfurt airport was temporarily closed this morning by Last Generation climate protestors.

At least 50 flights diverted as far away as Brussels and Vienna.

Getting aircraft back where they need to be will involve burning hundreds of extra tons of fuel. https://t.co/YUUZnQxMP1