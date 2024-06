Adrian Negrescu, avertisment: Ne vom trezi ca sute de mii de români să nu mai primească bonuri de masă începând cu 1 iulie

România va introduce salariul minim european. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că va implementa acest proiect până pe 15 noiembrie. Potrivit proiectului pus în dezbatere de Ministerul Muncii, venitul va fi format din 50% salariul mediu brut la care se adaugă indicatori precum inflația, rata de creștere a salariilor din România și productivitatea. Economistul Adrian Negrescu a vorbit despre acest subiect la Antena 3 CNN, explicând cine va fi avantajat de acest salariu minim european, dar și care sunt pericolele.

Adrian Negrescu: Singura veste bună

"De pericole putem vorbi la nesfârșit. E a treia creștere salarială în acest an. Vă dați seama ce haos e în companii să crească de trei ori salariul minim pe economie? Pe de altă parte, i-aș sugera premierului Ciolacu să nu uite un lucru, dacă tot creștem salariul minim de la 1 iulie să majoreze și pragul acela de 4.000 de lei care delimitează deductibilitatea pentru că altfel ne vom trezi ca sute de mii de români să nu mai primească bonuri de masă începând cu 1 iulie pentru că depășesc, ca urmare a acestor creșteri a salariului minim, depășesc pragul acela de 4.000 de lei. Legat de salariul minim european, singura veste bună este că de acum încolo în baza acestor reguli se va actualiza acest salariu o singură dată pe an, nu de 2-3 ori pe an cum se întâmplă în acest moment, iar asta îți dă un plus de predictibilitate.

Legat de sume, ce ar însemna asta? Dacă în momentul de față de la 1 iulie avem un salariu minim de 3.700 de lei, probabil salariul minim la nivel european calculat la actuala situație economică se va situa undeva la 3.800-3.900 de lei, în momentul de față, net înseamnă cam 60% din banii aceștia, deci sunt și lucruri bune, și lucruri rele, dar trebuie să ne uităm mai mult la efectele acestor decizii pentru că pot duce ori la închideri de companii, ori la creșteri de prețuri, ori la muncă la negru pentru că vor fi foarte puține firme, mai ales microîntreprinderi, care vor putea plăti acești bani", a declarat Adrian Negrescu.

