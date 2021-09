Adrian Câciu: Să zicem că trece moțiunea. Va fi o criză lungă și cu multe lacrimi

Câciu a postat pe Facebook ce se va întâmpla cu țara noastră dacă moțiunea de cenzură împotriva premierului va fi de succes. „Să zicem că trece moțiunea. Ok. Guvernul Cîțu rămâne în funcție ca guvern interimar, cu atribuții limitate, respectiv de administrare (nu mai poate da ordonanțe de urgență). Perioada aceasta poate dura până la 45 de zile sau până când un alt guvern este învestit de Parlament (din cele două se întâmplă prima), potrivit Constituției României. Nimic nu îl obligă pe președintele Iohannis sa desemneze un premier rapid, imediat după votul de la moțiune.Iohannis poate desemna un candidat chiar și în luna octombrie”, a transmis analistul economic.

„Între timp vor fi avut loc cele două congrese, de la PNL și de la USR-PLUS. În contextul de care vorbesc există marea posibilitate ca Florin Cîțu să ajungă președinte PNL. Ei bine, hai să vedem noi cum va negocia USR cu domnul Cîțu proaspăt ales președinte PNL sau cum vor fi negocierile cu echipa câștigătoare. Va fi o criză lunga și cu multe lacrimi. Eu așa cred”, a adăugat el.

„După căderea Guvernului Orban I (5 februarie 2020), Iohannis a stat 21 de zile până să-l desemneze pe Florin Cîțu candidat (26 februarie 2020). Dacă va aplica și acum regula celor 20 de zile vor fi trecut deja alegerile din PNL”, a conchis Câciu.

USR-PLUS și AUR au decis să depună moțiunea de cenzură vineri seară

Dan Barna a declarat, la Parlament, că 'cei de la PNL au spus că rămân alături de premierul Florin Cîțu... Pe cale de consecință, în aceste clipe, tocmai a fost depusă moțiunea de cenzură - calea parlamentară prin care sperăm ca, într-un termen scurt, să avem un nou premier și coaliția să poată merge mai departe.'

'Am încercat la ședința de coaliție să convingem colegii că un Guvern, ca să funcționeze, are nevoie de un prim-ministru care să cultive încrederea. Colegii au insistat să-l susțină pe Florin Cîțu. În consecință, folosim procedura aceasta parlamentară pentru a ajunge în situația în care să lucrăm cu un alt prim-ministru. Intenția noastră este să continuăm într-o formulă cu PNL și UDMR, nu avem nicio intenție să intrăm într-o altă formulă guvernamentală decât cea în care am lucrat.', a spus Dacian Cioloș.

Dan Barna a adăugat apoi că 'adoptarea unui subiect atât de important cum este PNDL, împotriva voinței și a acordului, a unei soluții discutate în coaliție și adoptarea lui chiar - am spune noi - ostil, cu câteva minute înainte de ședința coaliției, arată un dezinteres total al premierului Florin Cîțu față de continuarea coaliției. Lucru confirmat și de demiterea lui Stelian Ion, fără un temei real. Am înțeles mesajul, nu mai vrea continuarea și am depus moțiunea.'