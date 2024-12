Acuzații de trădări în PNL, diferență mare între prezidențiale și parlamentare. Bogdan Chirieac: Aveți acum dovada clară!

Vezi și - Rezultate alegeri parlamentare, 99%. POT a depășit UDMR la Camera Deputaților / update

În contextul în care PNL a obținut primul loc în Bihor și Cluj la alegerile parlamentare 2024, cu un scor mai mare față de primul tur al alegerilor prezidențiale, unde PNL s-a situat pe locul 4, respectiv 5, iar alte situații similare întâlnim și la Vâlcea sau Botoșani, analistul politic Bogdan Chirieac a explicat ce înseamnă aceste diferențe de procente la PNL.

”Cum să nu ne uităm și la cine au trădat? Pentru că astfel de oameni sunt chemați acum să facă alianțe cu alte partide, în interesul românilor. Or, dacă ei se trădează unii pe alții, cum să mai avem noi așteptări de la așa ceva?”, l-a întrebat moderatoarea de la Realitatea Plus.

”Aveți acum dovada clară!”

”Este lucru arhicunoscut faptul că Nicolae Ciucă, candidatul PNL la alegerile prezidențiale 2024, a fost trădat sau să spunem că nu a fost deloc sprijinit de cea mai mare parte a partidului. Și asta nu fiindcă nu ar fi fost un candidat bun sau nu ar fi avut profil de președinte, ci pentru că era considerat apropiat al lui Klaus Iohannis. A fost revolta PNL-ului față de Klaus Iohannis, care aproape a terminat Partidul Național Liberal. Este adevărat că dacă nu era Klaus Iohannis, după ce PNL a pierdut alegerile de două ori, nu ar fi fost la guvernare. Ei au fost ținuți la guvernare de către Klaus Iohannis.

Nu e niciun secret, discutam cu toții încă de atunci, faptul că filialele PNL, multe dintre ele, inclusiv cele mai importante, precum este Bihorul lui Ilie Bolojan sau Clujul lui Emil Boc, de fapt, nu îl sprijină pe Nicolae Ciucă. Și aveți acum dovada clară! La alegerile prezidențiale PNL a luat locul 5, iar la alegerile parlamentare PNL a luat locul 1”, a spus Bogdan Chirieac.

Ce interese are acum PNL. ”Mitul său nu a ajutat partidul să crească mai mult de 13%”

”Acum, PNL are alte interese. Nu avea interesul cu Nicolae Ciucă în frunte, pentru că exista temerea că se prelungește umbra lui Klaus Iohannis asupra partidului. Acum, când au siguranța că, această umbră nu mai există, da, vor face altceva. Vor reconstrui Partidul Național Liberal. Să vedem pe ce bază. Lumea are mare așteptări de la Ilie Bolojan. Deocamdată, mitul său nu a ajutat partidul să crească mai mult de 13%, dar nu înseamnă că în viitor lucrurile nu pot să stea altfel”, a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac, la Realitatea PLUS.

