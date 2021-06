Actorul Mălaimare, despre guvernanți: Au ajuns din repetenți în pantofi de domni, iar noi râdem!

”Mă tot străduiesc să găsesc un subiect pentru o comedie, dar sunt siderat cât de "comici" sunt absolut toți membrii acestei coaliții jalnice care guvernează România. Cineva se întreba chiar: de unde-i scoate, Doamne?!? Nu am văzut de când sunt atât de mult penibil în tot ceea ce fac, încât, nu ai decât alternativa să râzi până te îndoi!

România se zguduie de râs la orice ieșire pe ecran a acestor ființe. De fapt, acest popor nu de comedie are nevoie, deoarece are motive de râs în fiecare secundă, el are nevoie de reculegere și de întoarcere întru credință deoarece nu mai are prea mult până ajunge la capătul drumului. Vom pierde, râzând, și țară, și avere, și respectul lumii întregi, așa cum, urându-ne prostește unii pe alții, ne-am pierdut demnitatea!

Când eram la Național, un actor de mâna a cincea (nici nu există așa ceva), a cerut dublură pentru un rol principal. I s-a acordat și a fost cel mai jalnic spectacol la care am asistat vreodată.

Râdeam în hohote de cât de prost era și abia târziu am realizat că, de fapt, râdeam de noi înșine pentru că râdeam exact ca proștii de o tâmpenie sinistră a unui foarte prost actor. Așa este și cu ăștia, ajunși din repetenți în pantofi de domni, iar noi râdem, pentru că, altfel, probabil, ar trebui să ne așezăm în fața unui ventilator și scuipăm! Voi găsi un subiect comic și voi face un spectacol la care publicul să râdă. Râsul românilor este mai cumplit decât colosala sabie dacică!”, a scris actorul Mihai Mălaimare pe Facebook.

Mihai Mălaimare a înfiinţat Teatrul Masca

La 24 mai 1990, Mihai Mălaimare a înfiinţat Teatrul Masca, singurul teatru de gest, pantomimă şi expresie culturală din România, unde ocupă funcţia de director, fiind, de asemenea, şi regizorul multor spectacole ale instituţiei teatrale. Teatrul Masca s-a dezvoltat în două direcţii: cea a teatrului de stradă (spectacole cu clovni, commedia dell arte, teatru medieval, statui vivante etc.) şi cea a spectacolelor de interior, cu scenariu elaborat, inspirat de mari autori (Gogol, Marquez, Goldoni, Briusov, Borjes).