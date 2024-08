Actorul Alain Delon a murit

Alain Delon a murit la vârsta de 88 de ani, au anunțat duminică dimineață cei trei copii ai săi într-o declarație comună pentru AFP.

„Alain Fabien, Anouchka și Anthony, împreună cu (câinele său) Loubo, sunt profund întristați să anunțe moartea tatălui lor. El s-a stins din viață în liniște în casa sa din Douchy, înconjurat de cei trei copii ai săi și de familia sa. (…) Familia sa vă roagă să îi respectați intimitatea în această perioadă de doliu extrem de dureroasă”, se arată într-un comunicat de presă.

Cine a fost Alain Delon

Actorul şi regizorul Alain Delon, o figură emblematică a filmului francez şi un simbol al cinematografiei mondiale, s-a născut la Sceaux, Hauts-de-Seine, în apropiere de Paris, la 8 noiembrie 1935.



La doar 17 ani, Alain Delon s-a înrolat în armata franceză, participând în războiul din Indochina. În 1955, a revenit la Paris unde a avut o serie de slujbe, printre care chelner, vânzător sau hamal în Les Halles, potrivit imdb.ro. Nemulţumit, se hotărăşte să înceapă o carieră în actorie, iar în 1957 îşi face debutul în filmul lui Yves Allégret Quand la femme s'en mele, urmat de o apariţie în "Sois Belle Et Tais-Toi".

A urcat rapid în topul actorilor francezi, dar şi internaţionali, la doar 23 de ani fiind comparat cu Gerard Philipe şi Jean Marais, dar şi cu James Dean. Începând cu 1956, a fost cel mai vizibil actor al cinematografiei franceze, alături de Louis de Funes şi Jean-Paul Belmondo, jucând în peste 100 de filme şi având peste 100 de milioane de vizionări.



Primul rol principal l-a avut în filmul "Christine", unde a jucat alături de Romy Schneider. Au urmat o serie de filme devenite clasice, printre care: Plein Soleil (1960), în regia lui René Clément, Rocco e i suoi fratelli (1960), regizat de Luchino Visconti, avându-i ca parteneri pe Renato Salvatori şi Annie Girardot. În 1962 a apărut alături de Monica Vitti în L'Eclisse" (Eclipsa)', în regia lui Michelangelo Antonioni, apoi în Il Gattopardo (Ghepardul, 1963), alături de actorii Burt Lancaster, Claudia Cardinale, Giuliano Gemma şi Terence Hill, care a obţinut premiul Palme d'Or la cea de-a 16-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Cannes. În 1963 a jucat în La Tulipe noire de Christian-Jaque. Rolul Jeff Costello din Le Samourai (1967) în regia lui Jean Pierre Melville l-a consacrat pe actor în rolul luptătorului rebel, conform Agerpres.

Debutul la Hollywood a fost cu filmul "Once a Thief" (1965), urmat de peliculele "The Lost Command", "Texas Across the River" şi "Yellow Rolls-Royce", precizează site-ul amintit.

Începând din ianuarie 2011, Alain Delon a jucat împreună cu fiica sa, Anouchka, în piesa Une journée ordinaire, cu care, în 2013, a efectuat un turneu în Franţa.



Actorul a primit, în 1972, premiul David de Donatelli la Festivalul de la Taormina, iar în 1984 a fost distins cu Premiul César pentru rolul din Nôtre Histoire, în care a jucat alături de Nathalie Baye, iar în februarie 1995 i-a fost acordat premiul Ursul de Aur pentru întreaga sa carieră, la Festivalul de la Berlin. După Jean-Paul Belmondo în 2011, Festivalul de la Cannes i-a adus în 25 mai 2013, un omagiu întregii cariere cinematografice a actorului Alain Delon, în ajunul anunţării palmaresului celei de-a 66-a ediţii, prin proiecţia filmului Plein Soleil (1960), al lui René Clément, într-o versiune restaurată inedită.

În septembrie 2017, actorul francez a fost supus unei operaţii pe inimă, informa publicaţia franceză "Ici Paris".



Alain Delon a primit, în mai 2019, un trofeu Palme d'Or onorific pentru întreaga carieră la Festivalul de la Cannes şi a mulţumit publicului prezent la eveniment.

