Acord Ponta-Piedone, în direct la TV: Te susțin la primărie, mă susții la prezidențiale?/ E "deal!"

Victor Ponta și Cristian Popescu Piedone spun că îl leagă o prietenie lungă.

"Acum, ca o glumă, dacă te susțin la primărie, mă susții la prezidențiale, da, Cristi? Facem înțelegerea aici, la televizor?" l-a întrebat Victor Ponta pe Piedone în direct la România TV.

"E deal (n.r.- târg, înțelegere, traducere din limba engleză) domle' ce să mai zicem," a răspuns Piedone.

"Noi am trecut prin vremuri grele: în 2012, eu l-am convins să candideze din partea USL. Noi atunci eram PSD-PNL și ne luptam cu PDL-ul și Băsescu. Am zis 'domle, punem cei mai buni oameni'. L-am pus pe Oprescu și a luat 70% la primărie. Au avut rezultate bune și primarii de sector. L-am adus pe Piedone special că am zis că dacă va fi împotriva noastră, o să ne învingă. Am câștigat cu Robert Negoiță împotriva lui Liviu Negoiță, care era un primar foarte bun, dar a luat bătaie. Pe vremea aia nu vorbeam să punem cap de listă o femeie independentă care până la urmă a ajuns să fie Tudose și Rareș Bogdan. Mai rămâne și în locul medicului independent să fie tot Tudose-Rareș Bogdan," a mai spus Victor Ponta.

Victor Ponta l-a vizitat pe Piedone la el acasă, după episodul "Colectiv"

"Victor acum nu mai este nici prim-ministru, ci un om liber, care se gândește și cu siguranță, se antrenează și după mulți ani va reveni ca mine la politica de vârf. El nu poartă cravată pentru că este în afara jocului astăzi. Eu port cravată în semn de respect, doar în timpul campaniei electorale. Eu timp 30 de ani n-am purtat cravată decât la evenimente, cocktailuri, ambasade, acolo unde am fost invitat," a spus Piedone.

Acesta a povestit și despre o vizită pe care Ponta i-a făcut-o acasă, în momentul în care încă mai era premier.

"Eu n-o să uit niciodată o întâlnire de la el din birou de la Kiseleff în care mi-a spus două vorbe și pentru asta îi mulțumesc. A mai fost un moment în care telefonul meu nu mai suna și eu m-am trezit acasă cu premierul României la mine acasă, dându-mi putere pentru necazul de la Colectiv. Pentru mine a fost foarte important, a fost totul," a mai spus Piedone.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News