Achiziția E.ON de către MVN. Sebastian Burduja, precizări

Achiziţia E.ON România de către compania ungară MVM va fi analizată de Comisia pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD), care va aduna toate informaţiile şi va da un aviz favorabil sau nefavorabil, a declarat, marţi, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, precizând că tranzacţia nu este încheiată până când statul român nu îşi dă acordul, scrie Agerpres.



"Statul român are Comisia de Examinare a Investiţiilor Străine Directe, coordonată de Consiliul Concurenţei. Şi noi, ca minister al Energiei, suntem reprezentaţi de un secretar de stat, sunt şi alte instituţii ale statului român prezente în comisie. Această comisie va aduna toate informaţiile şi va da un aviz favorabil sau nefavorabil. Cu siguranţă se va uita la toate aspectele legate de această tranzacţie. Ce face compania MVM, de unde are finanţarea, cum a depus această ofertă şi aşa mai departe. Au existat multe precedente în care Comisia de Examinare a Investiţiilor Străine Directe nu a avizat astfel de tranzacţii. Deocamdată, s-a semnat un acord. Tranzacţia nu este încheiată până când statul român, prin instituţiile şi prevederile legale pe care le avem, nu îşi dă acordul asupra acestei tranzacţii", a explicat Burduja.



El a subliniat că au fost companii din portofoliul Ministerului Energiei care au depus oferte pentru achiziţia E.ON, la o anumită valoare, dar care nu s-au apropiat de oferta MVM.



"Au fost companii din portofoliul Ministerului Energiei, şi m-am implicat personal şi le-am semnalat faptul că există o posibilitate, o intenţie de vânzare din partea E.ON Furnizare. Au intrat în camera de date, s-au uitat la această tranzacţie, au depus oferte la o anumită valoare, dar nu s-au putut apropia de oferta selectată în final, din ceea ce înţeleg. Acestea sunt datele pe care le am. Şi ca o guvernanţă corporativă responsabilă nu cred că poţi să justifici, nici ca acţionar, nici ca management, să plăteşti un lucru de două, trei sau zece ori mai mult decât el face pe baza analizelor de specialitate pe care le ai de la firmele care se ocupă cu aşa ceva.(...) Dacă nu face banii aceia, e greu să justifici o posibilă tranzacţie", a precizat ministrul Energiei.



Acesta a adăugat că aşteaptă o întâlnire cu managementul MVM pentru a înţelege ce planuri are, iar datele colectate vor fi trimise la CEISD, urmând ca statul român să ia cea mai bună decizie.



"Trebuie să punem foarte atent în balanţă. Pe de o parte, vorbim de o companie de furnizare, nu gestionează infrastructură critică. Pe de altă parte, sigur că are un portofoliu important de clienţi. E adevărat, clienţii se pot muta de la un furnizor la altul, e online, e rapid, e uşor, dar trebuie văzut exact. De aceea, în perioada următoare, în funcţie de ce va fi, dar aştept să mă văd cu managementul, să înţeleg ce planuri au, cum văd ei participarea la piaţa românească, de unde o să cumpere gaz, energie electrică, ce trebuie să furnizeze ei românilor mai departe, şi, pe baza datelor pe care le avem, pe baza datelor pe care o să le colectăm, trimitem la CEISD, la Comisia de Examinare, şi acolo statul român sigur va lua cea mai bună decizie pentru cetăţenii României, pentru că noi n-avem altă agendă, trebuie să îi apărăm pe români", a spus Burduja.



Potrivit ministrului, au fost situaţii în care CEISD nu a aprobat unele tranzacţii, deci şi acesta este un scenariu, existând tranzacţii similare în alte ţări ale Uniunii Europene care au fost respinse.



"Asta nu înseamnă că România nu e deschisă la colaborare regională, nu e deschisă la parteneriate. Nu înseamnă că poate companii de tipul Romgaz, Hidroelectrica sau alte companii din portofoliul Ministerului Energiei n-ar fi deschise să colaboreze pe proiecte cu MVM sau cu alte companii din regiune. Deci, vreau să dăm un semnal de prietenie faţă toţi investitorii care se uită la ţara noastră. În acelaşi timp, pe primul loc întotdeauna va fi securitatea naţională a ţării", a punctat Sebastian Burduja.



Întrebat dacă decizia E.ON de a vinde partea de furnizare din România are legătură cu schema de compensare-plafonare, ministrul Energiei a precizat că nu a avut legătură strict cu climatul din România, ci, la nivelul grupului german, se doreşte concentrarea mai mult pe partea de reţele de distribuţie.



"Nu a avut legătură şi aceasta este ceea ce mi-au comunicat dânşii ca motive ale interesului dânşilor pentru o posibilă vânzare", a punctat Burduja.



Grupul MVM, a doua cea mai mare companie din Ungaria, a semnat luni, un acord privind achiziţia diviziei de soluţii pentru gospodării şi clienţi a companiei E.ON din România.



Conform acordului, MVM va achiziţiona o participaţie de 68% în cadrul E.ON Energie România şi o participaţie de 98% în E.ON Asist Complet, se menţiona într-un comunicat al grupului ungar.



Tranzacţia este aşteptată să se finalizeze în 2025, după obţinerea tuturor aprobărilor necesare din partea autorităţilor competente. Cele două companii au decis să nu facă publică valoarea tranzacţiei.



Grupul MVM este principalul furnizor de energie din Ungaria, o companie deţinută 100% de stat, care ocupă locul şase în Europa Centrală.



E.ON Energie România, unul dintre cei mai mari furnizori de gaze naturale şi energie electrică din ţară, deserveşte aproximativ 3,4 milioane de clienţi. E.ON Assist Complet este o companie regională specializată în servicii energetice, care oferă soluţii pentru instalarea şi întreţinerea infrastructurii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News