Accidentul cu "vampirul" de la Sibiu. Cum răspund polițiștii la acuzațiile că ar fi folosit șoferii pe post de "scuturi umane" 

Un tânăr elvețian de 19 ani a fost protagonistul unui incident spectaculos, după ce a furat un autoturism din județul Brașov și a condus fără permis, sub influența unor substanțe psihoactive. Acesta a fost urmărit pe șoselele din apropiere de municipiul Sibiu, într-o operațiune de oprire ce a atras controverse.

Pe rețelele de socializare, un participant la trafic, Andrei Ghica, a acuzat Poliția Română că ar fi folosit autoturismele civile drept „scuturi umane” pentru a bloca drumul în localitatea Șelimbăr. Ghica a declarat că mașina sa a fost avariată în timpul urmăririi, după ce vehiculul tânărului fugar a lovit mai multe mașini pentru a scăpa.

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a respins ferm aceste acuzații, susținând că misiunea s-a desfășurat într-un mod atent coordonat pentru a preveni posibilele consecințe dezastruoase, dar că nu au folosit vehiculele participanților la trafic ca barieră. „În niciun caz nu se pune în pericol integritatea altor participanți la trafic pentru îndeplinirea misiunii polițienești,” a declarat Bogdan Maxim, șeful Serviciului Rutier Sibiu. Acesta a adăugat că intervenția poliției a avut drept scop minimizarea pagubelor și evitarea unui deznodământ grav dacă fugarul ar fi pătruns în zona dens populată a municipiului Sibiu.

Povestea pe lung. Ieri, duminica, 20.10.2024, in drum spre Sibiu, in localitatea Selimbar, un echipaj de politie ne-a facut semn sa oprim pe loc, noi si ceilalti participanti la trafic, astfel blocand ambele benzi de circuatie pe sensul spre Sibiu. In felul acesta soseaua era blocata si nu se mai putea inainta. Cu totii am ramas in masini, nedumeriti, fara nicio explicatie din partea agentilor de politie prezenti la fata locului. Unul dintre agenti a trecut pe langa masinile noastre deplasandu-se in spate, cu un fel de servieta in mana despre care mai apoi am aflat ca s-ar numi spike – un dispozitiv cu tepi menit sa opreasca fortat un autovehicul in deplasare. N-a mai durat decat cateva secunde pana cand am fost loviti din spate, din plin, de masina despre care am aflat mai apoi ca era furata si condusa de o persoana de cetatenie elvetiana, fara permis, aflata sub influenta drogurilor si care era urmarita de catre o masina de politie. In urma impactului am fost aruncati, cu tot cu masina noastra, aproximativ 15 metri in fata.

